Ümit Milli Takımın aday kadrosu açıklandı!

Tolunay Kafkas’ın teknik direktör olduğu Ümit Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı. Ümit Milli Takımında Bursaspor’da kadro dışı bırakılan Ali Akman’ın yer alması dikkat çekti.
Ümit Milli Takım kadrosu açıklandıktan sonra davet edilen isimler Riva Hasan Doğan Mili Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek.
Teknik Direktör Tolunay Kafkas tarafından belirlenen aday kadro, Doğan Alemdar, Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Zafer Görgen (Çaykur Rizespor), Halil Yeral, Doğukan Nelik (Akhisarspor), Serdar Saatçi (Beşiktaş), Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor), İsmail Çokçalış, Ozan İsmail Koç, Batuhan Kör, Ali Akman (Bursaspor), Şefik Abalı (Wacker Innsbruck), Rahmi Salih Kaya, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan (Altınordu), Emre Batuhan Adıgüzel (Menemenspor), Cemali Sertel, Ravil Tagir (Medipol Başakşehir), Nafican Yardımcı (Çorum), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği), Rahmi Anıl Başaran (Royal Hastanesi Bandırmaspor) olarak açıklandı.