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Ümit Milli Takımımızın Avusturya ve Kosova maçları için aday kadrosu açıklandı!

2021 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri kapsamında Avusturya ve Kosova ile yeşil sahaya çıkacak olan Ümit Milli Takımımızın aday kadrosu duyuruldu. Kadroda birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı görüldü...

05 Kasım 2020 Perşembe 12:56
Ümit Milli Takımımızın Avusturya ve Kosova maçları için aday kadrosu açıklandı!
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Ümit Milli Takımımızın 13 Kasım tarihinde Avusturya ve 17 Kasım tarihinde Kosova U21 milli takımları ile oynayacağı karşılaşmalar için aday kadrosu açıklandı. 2021 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri kapsamında oynanacak olan maçların Samsun’da oynanacağı ve takımın ise 8 Kasım gününde toplanacağı aktarılanlar arasında yer aldı.

Teknik Direktör Tolunay Kafkas’ın yönetiminde maçlara hazırlanacak olan Ümit Milli Takımın Avusturya ve Kosova maçları için aday kadrosunda şu isimler yer aldı.

Kaleciler


Altay Bayındır (Fenerbahçe A.Ş.), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), İrfan Can Eğribayat (Göztepe A.Ş.)

Defans

Serkan Asan (Trabzonspor A.Ş.), Bünyamin Balcı (FRAPORT-TAV Antalyaspor), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor A.Ş.), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.)

Orta Saha: Yusuf Sarı (Trabzonspor A.Ş.), Oğulcan Ülgün (Altınordu), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor A.Ş.), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (SK Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.)

Forvet

Enes Karakuş (Medipol Başakşehir FK), Güven Yalçın (Beşiktaş A.Ş.), Halil İbrahim Dervişoğlu (FC Twente), Ali Akman (Bursaspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)



Son Güncelleme: 05.11.2020 12:56
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Anahtar Kelimeler:
Ümit Milli TakımAvrupa Şampiyonası
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