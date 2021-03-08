Ümit Karan'dan totemsiz futbolcu olmaz iddiası!

Ümit Karan, totemsiz futbolcu bulunmadığını söyleyip, “Ben sağ ayak ile çıkardım sahaya. Maça çıkmadan önce 3 defa formamı öperdim. Son maçta giydiğim krampon ile gol attıysam, bir sonraki maçta yine o kramponu giyerdim. Aksi olursa değiştirirdim. O hafta iyi bir performans gösterdiysem hafta başı itibari ile hangi restorana gittiysem ya da ne yaptıysam aynısını yapardım.” İfadelerini kullandı.

Spor Toto’da 1. Lig ekipleri içinde yer alan Menemenspor’un Teknik Direktörü Ümit Karan, Kızılay İzmir Şubesi’nin düzenlediği etkinlikte gençler ile buluştu. Kendisi için en özel stadın Barcelona Nou Camp Stadı olduğunu söyleyen Teknik Direktör, “Ben 9 yaşında iken o stada seyirci olarak gittim. Tribünün en üstünden izledim. Aşağıya baktığım zaman korkuyordum o statta. Orada hayal kurdum. Bir gün gelip bu statta futbol oynayacağım diye. Seneler sonra o stada giderek, gol attım. Nou Camp Stadı’nda gol atan ilk Türk golcü bendim. Benim için çok önemli” açıklamasını yaptı.

Maça çıkmadan önce üç defa formamı öperdim

Gençlere çok çalışın tavsiyesi

Bütün futbolcular gibi kendisinin de bir totemi olduğunu söyleyen Ümit Karan, “Totemi olmayan futbolcu yoktur. Ben sağ ayak ile sahaya çıkıyordum. Maça çıkmadan önce 3 defa formamı öpüyordum. Son maçta giydiğim krampon ile gol attıysam, bir sonra ki maça yine aynı kramponu giyiyordum. Aksi bir durum yaşanırsa değiştiriyordum. O hafta iyi bir performansım olduysa hafta başı itibari ile hangi restorana gittiysem ya da ne yaptıysam aynısını yapıyordum.” dedi.

Bir TV kanalında yayınlanan yarışmaya da katılan Karan, yaşadığı olayları şu şekilde anlattı:

“Adada insanın psikolojisi bozuluyor. Temizlik zaten hiç yok. Denizde yıkanmaya çalışıyorsun. Tuzlu su zor. Şimdi biraz daha kolaylaştı. İnsanlar şu an daha çok yarışıyorlar. Bizim zamanımızda ada yaşantısı vardı. Adada beni en çok zorlayan açlık oldu.” dedi.