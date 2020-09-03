İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt! Mutlu olmak istiyorum
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt!...
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı kahkahaya boğdu
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı...
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı! Ailecek yakalandık
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı!...
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3 Eylül 2020 indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3...

Uluslar Ligi'nde Almanya ve İspanya karşı karşıya geliyor

Avrupa’nın iki önemli futbol ekolü Almanya ve İspanya karşı karşıya geliyor. İki takım arasına oynanan son mücadelelerde İspanya’nın üstünlüğü bulunuyor. Uluslar Ligi kapsamında karşılaşacak iki takım arasındaki karşılaşmanın yayın saati ve kanalı merak ediliyor.

03 Eylül 2020 Perşembe 18:49
Uluslar Ligi'nde Almanya ve İspanya karşı karşıya geliyor
Takip Et:


UEFA’nın ülkeler bazında gerçekleştirdiği yeni organizasyonu Uluslar Ligi’nde Almanya İspanya ile karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki mücadele futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. İki ülke arasında oynana son karşılaşmalara bakıldığında İspanya’nın sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü.

Almanya İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa’nın iki önemli futbol ülkesi Almanya ve İspanya’yı karşı karşıya getirecek mücadele bu akşam 21:45’te başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ekranlarından yayınlanacak.



Son Güncelleme: 03.09.2020 18:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaİspanyaUluslar Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaraylı Luyindama'ya Covid-19 şoku!
Galatasaraylı Luyindama'ya Covid-19 şoku!
Aytemiz Alanyaspor Sassuolo'dan Khouma Babacar'ı kadrosuna kattığını duyurdu
Aytemiz Alanyaspor Sassuolo'dan Khouma Babacar'ı kadrosuna kattığını duyurdu
Kasımpaşa - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Kasımpaşa - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Porto, eski oyuncusu Falcao için ısrarını sürdürüyor
Porto, eski oyuncusu Falcao için ısrarını sürdürüyor
Mevlüt Erdinç Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetti!
Mevlüt Erdinç Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetti!
Vincent Aboubakar Beşiktaş'a geliyor!
Vincent Aboubakar Beşiktaş'a geliyor!

Popüler Haberler

2020 Rusya asgari ücret ne kadar?
Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto'da en çok hangi sayılar çıktı?
Bulgaristan asgari ücret ne kadar? 2020 Bulgaristan yaşam şartları nasıl?
Yeni doğan bebek için kimlik çıkarırken ücret ödenir mi?
SGK beyanname verme süre zarfında verilmezse ne olur?
Whatsapp benzeri programlar 2020
Faturalı hat üzerinden kredi nasıl alınır? 2020 Faturalı hat kredi çekme
Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’a yeni oyuncular katılıyor!
Brütten nete maaş hesaplaması nasıl yapılır? 2020
Market için bayilik veren firmalar ve şartları 2020
MSB PERTEM'den MSÜ Duyurusu
Süper Lig'de 18. hafta maç hakemleri kimler? Süper Lig 18. Hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler!
Yerel seçimler ne zaman yapılır? Yerel seçimler kaç yılda bir olur? Yerel seçim tarihleri
Günlük burç yorumları 9 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık
Dermapen uygulaması nedir? Nasıl yapılır? Dermapen faydaları nelerdir, kaç seans yapılmalıdır?
BİM 3 Eylül 2020 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 3 Eylül 2020 Perşembe
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 3 Eylül 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Hırdavat bayiliği veren firmalar hangileri? 2020
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Türk telekom 10 gb internet nasıl yapılır? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.