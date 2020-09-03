Uluslar Ligi'nde Almanya ve İspanya karşı karşıya geliyor

Almanya İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA’nın ülkeler bazında gerçekleştirdiği yeni organizasyonu’ndeile karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki mücadele futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. İki ülke arasında oynana son karşılaşmalara bakıldığında İspanya’nın sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü.

Avrupa’nın iki önemli futbol ülkesi Almanya ve İspanya’yı karşı karşıya getirecek mücadele bu akşam 21:45’te başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ekranlarından yayınlanacak.