Ukrayna'da düzenlenen salon Atletizm Şampiyonasında Tuğba Danışmaz Türkiye rekoru kırdı!

Ukrayna’da düzenlenen Salon Atletizm Şampiyonası’na ülkemizi temsil eden atlet Tuğba Danışmaz damga vurdu. Sumy Devlet Üniversitesi Salonu’nda yapılan şampiyonada Tuğba Danışmaz üç adım atlama yarışmasında büyükler ve U23 salon Türkiye ve kendi rekorunu kırmayı başardı.

Tuğba Danışmaz Ukrayna Salon Atletizm Şampiyonasında üç adım atlamada 13.83’lük derecesi ile Türkiye Rekorunu egale etti. 22 yaşında olan milli atlet finalde kullandığı ikinci hakkında 13.83’lük derecesi ile kendi rekorunu ve Türkiye rekorunu yeniledi.

Aynı şampiyonada 200 metre erkekler finaline Oğuz Uyar 21,42’lik derecesi ile şampiyonluk kazanırken şampiyonada Türkiye’nin ikincisını almaya hak kazandı. Oğuz Uyar ilk gün 60 metrede U23 kategorisinde ki yarışta ikinci olmuştu.

1500 metre kadınlarda Burcu Subutan ise 4:21.32’lik derecesi ile şampiyonada 2. Oldu. 1500 metre erkekler finalinde ise Ramazan Barbaros e:56.98’lik derece ile yarışmayı 7. Sırada tamamladı.