Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor ile ilgili açıklama!

Trabzonspor’un mili file bekçisi Uğurcan Çakır’dan takımı hakkında çarpıcı açıklamalar yapıldı. Çakır, takımın şuan büyük bir değişim içerisinde olduğunu ve kısa sürede adapte olarak şampiyonluk yoluna gireceklerini belirtti.

Maç sonrasında röportaj veren Uğurcan Çakır ‘Çok büyük bir değişim var. Oyuncular olarak Birbirimize alışmaya çalışıyoruz. İnşallah milli takım arasından sonra daha iyi bir Trabzonspor seyredebiliriz. Milli Takım benim için çok büyük bir yer. İnşallah forma şansı geldiğinde ülkemi en iyi şekilde temsil ederim.’ Açıklamasında bulundu.