Uğurcan Çakır Trabzonspor ile 100. maçına çıktı!

Trabzonspor’un genç kalecisi Uğurcan Çakır Trabzonspor formasıyla 100. Maçına çıktı. Yeni Malatyaspor maçında 100. Defa Trabzonspor formasını giyen genç kaleci maç sonu açıklamalarında ‘Trabzonspor benim hayalimdi. Ne çabuk 100 maç olmuş. Trabzonspor için oynadığım her maç benim için çok özel’ dedi.

Sezon başında sorunlar yaşayarak şampiyonluktan geri kalan Trabzonspor’da Abdullah Avcı teknik direktör olduğundan beri takımın havasında ki değişiklik dikkat çekiyor. Kariyerinde Trabzonspor formasıyla 100. Maçına çıkan Uğurcan Çakır açıklamalarında Malatyaspor maçında rakiplerini iyi analiz ettikleri ve enerji olarak maça çok yüksek seviyede çıktıklarını açıkladı.