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Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasıyla 100. maçına çıktı!

Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, Karadeniz ekibiyle 100. karşılaşmasına çıktı. Bu kadar zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını belirten Çakır, çıktığı her maçın kendisi için özel olduğunu belirtti. Aynı zamanda Malatya deplasmanından önemli bir 3 puan aldıklarını ve zeminin bozuk olmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

09 Şubat 2021 Salı 15:26
Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasıyla 100. maçına çıktı!
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Trabzonspor’un file bekçisi Uğurcan Çakır, dün bordo-mavili forma ile 100. maçına çıktı. Yaptığı kurtarışlar ile galibiyetlerde büyük pay sahibi olan genç futbolcu, “Trabzonspor formasını giymek benim hayalimdi. Ne çabuk 100’üncü maç olmuş! Zaman çok çabuk geçiyor. Trabzonspor formasıyla oynadığım her an benim için çok özel” ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı’nın gelmesiyle beraber takımın havasının tamamen değiştiğini belirten Uğurcan, “Futbolcular arasındaki ilişkiler çok iyi. Malatyaspor’u iyi analiz ettik. Bozuk zemine rağmen futbolumuzu oynadık. Takımın enerjisi gerçekten iyi. Herkes egosunu bir kenara bırakıp takım için mücadele verdi. Zirveye yaklaşıyoruz, geliyoruz” ifadelerine yer verdi.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 15:26
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Anahtar Kelimeler:
UğurcanÇakırTrabzonspor
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