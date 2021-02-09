Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasıyla 100. maçına çıktı!

Trabzonspor’un file bekçisi Uğurcan Çakır, dün bordo-mavili forma ile 100. maçına çıktı. Yaptığı kurtarışlar ile galibiyetlerde büyük pay sahibi olan genç futbolcu, “Trabzonspor formasını giymek benim hayalimdi. Ne çabuk 100’üncü maç olmuş! Zaman çok çabuk geçiyor. Trabzonspor formasıyla oynadığım her an benim için çok özel” ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı’nın gelmesiyle beraber takımın havasının tamamen değiştiğini belirten Uğurcan, “Futbolcular arasındaki ilişkiler çok iyi. Malatyaspor’u iyi analiz ettik. Bozuk zemine rağmen futbolumuzu oynadık. Takımın enerjisi gerçekten iyi. Herkes egosunu bir kenara bırakıp takım için mücadele verdi. Zirveye yaklaşıyoruz, geliyoruz” ifadelerine yer verdi.