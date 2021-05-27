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UEFA'nın kulüplere ödeyeceği para belli oldu

Tüm liglerde sezonun sona ermesinin ardından üst sıralarda bulunan takımlar Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazandı. Futbolseverler UEFA’nın kulüplere ne kadar para ödeyeceğini merak ediyor.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:33
UEFA'nın kulüplere ödeyeceği para belli oldu
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UEFA tarafından resmi olarak duyurulan ve tanıtımı yapılan UEFA konferans Ligi bu sezon ilk defa uygulanacak. UEFA Avrupa Ligi ve şampiyonlar Ligi tunuvaları devam edecek. Bu kapsamda liglerini üst sıralarda tamamlayan takımlar Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Tüm liglerde sezonun sona ermesinin ardından üst sıralarda bulunan takımlar Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazandı. Futbolseverler UEFA’nın kulüplere ne kadar para ödeyeceğini merak ediyor. UEFA, tüm tunuvalarda toplamda 3.5 milyar Euro gelir elde etmeyi beklemektedir.

UEFA Kulüplere Ne Kadar Verecek?

Buna göre UEFA, şampiyonlar Ligi ve Süper kupa takımlarına toplamda 2.032.000.000 Euro para ödeyecek. UEFA Avrupa Ligi takımlarını 65 milyon Euro, Avrupa konferans Ligi takımlarına ise 235 milyon Euro para ödemesi yapılacak. Bilindiği üzere takımlar Pandemi dolayısıyla büyük gelir kaybı yaşadıklarını ve UEFA’dan gelir konusunda revize beklediklerini açıklamışlardı. Hatta Avrupa’nın büyük kulüpleri Avrupa Süper Ligi’ni sırf maddi beklenti yüzünden kurmuştu. Bu açıdan UEFA kulüplere vermiş olduğu paralar konusunda revize yapmak zorunda kaldı. Bu kapsamda kulüplere verilen paralar artırıldı.


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:33
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UEFAPara
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