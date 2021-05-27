UEFA'nın kulüplere ödeyeceği para belli oldu

UEFA Kulüplere Ne Kadar Verecek?
Buna göre UEFA, şampiyonlar Ligi ve Süper kupa takımlarına toplamda 2.032.000.000 Euro para ödeyecek. UEFA Avrupa Ligi takımlarını 65 milyon Euro, Avrupa konferans Ligi takımlarına ise 235 milyon Euro para ödemesi yapılacak. Bilindiği üzere takımlar Pandemi dolayısıyla büyük gelir kaybı yaşadıklarını ve UEFA’dan gelir konusunda revize beklediklerini açıklamışlardı. Hatta Avrupa’nın büyük kulüpleri Avrupa Süper Ligi’ni sırf maddi beklenti yüzünden kurmuştu. Bu açıdan UEFA kulüplere vermiş olduğu paralar konusunda revize yapmak zorunda kaldı. Bu kapsamda kulüplere verilen paralar artırıldı.
Son Güncelleme: 27.05.2021 00:33