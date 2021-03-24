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UEFA'nın gelir cezası kestiği Beşiktaş, KAP'a açıklama yaptı!

UEFA tarafından yapılan bir açıklamada Beşiktaş ile Finansal Fair Play (FFP) arasında yapılan anlaşma kapsamında siyah-beyazlı ekibin finansal ihlal yaptığı belirtildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş yönetimi ise bu açıklamayı Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ile duyurdu.

24 Mart 2021 Çarşamba 17:34
UEFA'nın gelir cezası kestiği Beşiktaş, KAP'a açıklama yaptı!
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Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucuna Beşiktaş Spor Kulübü ile Finansal Fair Play (FFP) arasında gerçekleştirilen anlaşma sonrasında Beşiktaş'ın finansal ihlal yaptığı öne sürüldü. Söz konusu ihlal yargısı sonrası UEFA'dan yapılan açıklamada ise vadesi geçen borçlar nedeniyle Beşiktaş'ın bu sezon içerisinde Avrupa'dan alacağı gelirlerin yüzde 15'ine el konulacağı belirtildi.

UEFA tarafından yapılan açıklamada ayrıca; siyah-beyazlı kulübün geçtiğimiz yıl 30 Eylül tarihine kadar süresi dolan ödemeleri zamanında yaptığı ile ilgili kanıtlarını 30 Haziran tarihine kadar sunması halinde ise verilen cezanın iptal edileceği bildirildi.

BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜ'NDEN KAP'A AÇIKLAMA!

Beşiktaş Spor Kulübü'nün Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada UEFA tarafından kendilerine tebliğ edilmiş olan borçların vadesi geçen borç olmadığını ve aralarında olan hukuki sürecin devam ettiği ile ilgili kararın ise henüz kesinleşmediğini belirtilirken Financial Fair Play'in vadesi geçmiş borçlarla ilgili hükümlerini belirtilen süreler içinde yerine getirmediği kaydedildi. Açıklamada, anılma konusu haline getirilen öz konusu borçların ise, UEFA kararında belirtildiği gibi vadesi geçmiş borç olmadığını ve bu yöndeki iddialarının da devam ettiği ve bu durumun hukuki dayalı olduğu kaydedildi.

 



Son Güncelleme: 24.03.2021 17:34
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Anahtar Kelimeler:
UEFABeşiktaşHak Ihlali CezasıKAP
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