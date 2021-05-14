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UEFA'dan tarihi karar! İstanbul, 2023 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak

UEFA tarafından yapılan bir açıklamada 2023 Şampiyonlar Liginin finalinde ev sahipliğini İstanbul'un yapmasına karar verildiği bildirildi.

14 Mayıs 2021 Cuma 13:08
UEFA'dan tarihi karar! İstanbul, 2023 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak
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Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da yapılması planlanan 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'in Porto kentinde bulunan stada alınması kararı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasında bir görüşme gerçekleşmişti. Yapılan görüşmelerde ise 2023 yılında oynanacak olan 'Şampiyonlar Ligi' finalinin İstanbul'da oynanacağı yönünde mutabakata varıldı.

Yapılan görüşmeler hakkında yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin 2023 yılında İstanbul'da oynanmasıyla ilgili o yılın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı vesilesinin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, bu yıl için Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Süper Kupa karşılaşmasının da İstanbul'da yapılmasına karar verildiği bildirildi.

İstanbul'da yapılması planlanan iki dev organizasyon için ev sahibi olma kararları hakkında resmi açıklamaların UEFA Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilecek olan ilk toplantı sonrasında kamuoyu açıklamasıyla duyurması bekleniyor.


Son Güncelleme: 14.05.2021 13:08
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Süper KupaIstanbul2023 Şampiyonlar LigiUEFA
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