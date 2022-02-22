İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

UEFA'dan Rusya'ya yaptırım iddiası: Şampiyonlar Ligi final maçının yeri değişebilir!

Rusya ve Ukrayna arasında yaşana gerilim futbolu da vurduğu söylentileri spor dünyasına bomba gibi düştü. İngiliz basının iddialarına göre UEFA'nın Rusya'ya bir yaptırım uygulayacağı ve Zenit'te yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının yerinin de değişebileceği yazıldı.

22 Şubat 2022 Salı 15:01
UEFA'dan Rusya'ya yaptırım iddiası: Şampiyonlar Ligi final maçının yeri değişebilir!
Takip Et:

Rusya ile Ukrayna'nın arasında bir süredir devam eden kriz dün Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in açıklamalarıyla daha farklı bir boyuta taşındı. Her ülkeden peş peşe açıklamalar gelirken bu krizin futbolu etkilediği de öğrenildi.

İngiliz basınında yer alan bir haberde UEFA'nın bu sezon içinde Rusya'nın Zenit şehrinde bulunan St. Peterburg Stadyumu'nda oynanmasını planladığı  UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tehlikeye girdiğini yazdı. Avrupa futbolunun patronlarının Şampiyonlar Ligi finalinin  Rusya'da oynama fikrini tekrar gözden geçirme kararı aldığını iddia edilen haberde UEFA'nın, 2022 Şampiyonlar Ligi Finali için altenatif başka şehir arayışlarına girdiğini de belirtti.

UEFA Şampiyonlar Liginin final maçının oynanacağı stadyumun bulunduğu şehre 60 milyon sterlinden fazla bir gelir kaynağı da bırakılacağı ifade edildi.



Son Güncelleme: 22.02.2022 15:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna KriziUEFAşampiyonlar Ligi Maç KararıDevler Ligi Finali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş’a büyük şok! Hesaplar değişti
Beşiktaş’a büyük şok! Hesaplar değişti
Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK – Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri
Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK – Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?
Rachid Ghezzal, Fransa'ya gidiyor
Rachid Ghezzal, Fransa'ya gidiyor

Popüler Haberler

TRT1 Gönül Dağı dizisi merak edilen oyuncuları ve karakterleri
Forex ile anlaşmalı bankalar hangileri? Aktif olarak Forex anlaşmalı bankalar...
Mavera dizisindeki Hace Ahmed Yesevi karakteri kimdir? Korel Cezayirli kimdir? Korel Cezayirli nereli, kaç yaşında?
23 Şubat 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Şubat Çarşamba at yarışı programı
Anıl Tetik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
TJK 22 Şubat 2022 Salı at yarışı sonuçları
Nursel Ergin kimdir, nerelidir, evli mi, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
2022 Sanal Asistanlık yaparak nasıl para kazanılır? Sanal Asistanlık hakkında detaylar...
Kısa yollardan para kazanmak mı? Hatta uyurken para kazandıran iş fikirleri nelerdir?
Serkan Altunorak kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Netflix dizisi Nevertheless'in konusu nedir?
1 Temmuz sonrası neler yasak neler serbest? 1 Temmuz Genelgesi kararları
Emeklilik ikramiyesi hesaplama nasıl yapılır? Emeklilik ikramiyesi detayları
En güvenilir faktoring şirketleri hangileri?
Alona Kral kimdir?
Allah'ın düşmanı, şeytanın dostları kimlerdir?
TARSİM Tarım Sigortası riskleri açıklandı!
Kardeşlerim dizisi Ayşe kimdir? Çağla Şimşek hakkında bilgiler
Gökçen Bilge Çiftçi kimdir, kaç yaşında, nereli?
Fındık üreticilerine son dakika akar uyarısı! Fındık üreticileri tehlikede !
Çocuk Parası Hesaplama 2022 (NET RAKAM)

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.