UEFA'dan Rusya'ya yaptırım iddiası: Şampiyonlar Ligi final maçının yeri değişebilir!

Rusya ile Ukrayna'nın arasında bir süredir devam eden kriz dün Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in açıklamalarıyla daha farklı bir boyuta taşındı. Her ülkeden peş peşe açıklamalar gelirken bu krizin futbolu etkilediği de öğrenildi.

İngiliz basınında yer alan bir haberde'nın bu sezon içinde Rusya'nın Zenit şehrinde bulunan St. Peterburg Stadyumu'nda oynanmasını planladığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tehlikeye girdiğini yazdı. Avrupa futbolunun patronlarının Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'da oynama fikrini tekrar gözden geçirme kararı aldığını iddia edilen haberde UEFA'nın, 2022 Şampiyonlar Ligi Finali için altenatif başka şehir arayışlarına girdiğini de belirtti.

UEFA Şampiyonlar Liginin final maçının oynanacağı stadyumun bulunduğu şehre 60 milyon sterlinden fazla bir gelir kaynağı da bırakılacağı ifade edildi.