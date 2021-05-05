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UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar! Takım kadroları 23'ten 26'ya çıkarıldı!

EURO 2020'nin pandemi sürecine denk gelmesi nedeniyle ek tedbirler alan UEFA yeni kararlarını açıkladı. Açıklanan kararlardan en dikkat çekeni ise takım kadrolarının 23'ten 26'ya çıkarılması olurken diğer değişikliklerin yer aldığı yönetmelik merak edilmeye başlandı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:27
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar! Takım kadroları 23'ten 26'ya çıkarıldı!
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EURO 2020’nin başlamasına kısa bir süre kala EUFA tarafından yapılan açıklamalar merak edilmeye başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle takımların sorun yaşamasını istemeyen UEFA takım kadrolarının 23’ten 26’ya çıkarıldığını açıkladı.

Pandemi nedeniyle EURO 2020’ye özel kararlar almaya devam eden UEFA son kararı ile araştırılmaya başlandı. 1 Haziran 2021 tarihinde başlaması amaçlanan EURO 2020 için ek önlemler alan UEFA takımların 23 kişilik kadrolarının EURO 2020’ye özel olarak 26’ya çıkarılmasına karar verdi.

Aynı zamanda EURO 2020 için sakatlık ve hastalık durumlarında takımlara sınırsız değişiklik hakkı sağlayan UEFA koronavirüs testi pozitif çıkan ve temaslı olduğu belirlenen oyuncuları da vakadan sayarak değişiklik hakkı verdiğini belirtti.

Yayınlanan yeni yönetmelik kapsamında listede adı bulunan kalecilerden bir veya ikisinin değiştirilebileceği belirtilirken bu düzenlemenin maç kadrosunda yapıldığı takdirde diğer maçta uygulanamayacağı açıklananlar arasında yerini aldı.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 09:27
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UEFAEuro 2020Yeni KaralarEk TedbirKadro2326
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