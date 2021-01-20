UEFA yılın 11'i belli oldu!

Koronavirüsten dolayı bir süre bekletilen ve tribünlerin boş kaldığı 2020 yılında, yılın 11’i hemen hemen 6 milyon katılımcının oylarıyla belli oldu. Kadroda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu sırtlayan Alman ekibi Bayen Münih’ten 4 isim bulunurken İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kazanan Liverpool’dan 1, İspanyol devi Barcelona, Real Madrid, bir başka İngiliz ekibi Manchester City, İtalya liginden Juventus, ve Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain’den birer isim yer almayı başardı.
Manuel Neuer (Bayen Münih)
Joshua Kimmich (Bayen Münih)
Sergio Ramos (Real Madrid)
Virgil Van Dijk (Liverpool)
Alphonso Davies (Bayen Münih)
Thiago Alcantara (Bayen Münih/Liverpool)
Kevin De Bruyne (Manchester City)
Lionel Messi (Barcelona)
Cristiano Ronaldo (Juventus)
Robert Lewandowski (Bayen Münih)
Neymar (Paris Saint-Germain)
Son Güncelleme: 20.01.2021 22:28