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UEFA yılın 11'i belli oldu!

UEFA yılın 11'i belli oldu. 6 milyonu aşkın katılımcının oylarıyla belirlenen yılın 11'inde bu sene en fazla oyuncu bulunduran takım Bayern Münih oldu.

20 Ocak 2021 Çarşamba 22:28
UEFA yılın 11'i belli oldu!
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Koronavirüsten dolayı bir süre bekletilen ve tribünlerin boş kaldığı 2020 yılında, yılın 11’i hemen hemen 6 milyon katılımcının oylarıyla belli oldu. Kadroda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu sırtlayan Alman ekibi Bayen Münih’ten 4 isim bulunurken İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kazanan Liverpool’dan 1, İspanyol devi Barcelona, Real Madrid, bir başka İngiliz ekibi Manchester City, İtalya liginden Juventus, ve Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain’den birer isim yer almayı başardı.

Manuel Neuer (Bayen Münih)

UEFA yılın 11’ini açıkladı: Ronaldo 15’nci kez yer aldı, 3 oyuncu ilk kez girdi - 1

Joshua Kimmich (Bayen Münih)

UEFA yılın 11’ini açıkladı: Ronaldo 15’nci kez yer aldı, 3 oyuncu ilk kez girdi - 2

Sergio Ramos (Real Madrid)

UEFA yılın 11’ini açıkladı: Ronaldo 15’nci kez yer aldı, 3 oyuncu ilk kez girdi - 3

Virgil Van Dijk (Liverpool) 

UEFA yılın 11’ini açıkladı: Ronaldo 15’nci kez yer aldı, 3 oyuncu ilk kez girdi - 4

Alphonso Davies (Bayen Münih) 

UEFA yılın 11’ini açıkladı: Ronaldo 15’nci kez yer aldı, 3 oyuncu ilk kez girdi - 5

Thiago Alcantara (Bayen Münih/Liverpool) 

UEFA yılın 11’ini açıkladı: Ronaldo 15’nci kez yer aldı, 3 oyuncu ilk kez girdi - 6

Kevin De Bruyne (Manchester City) 

UEFA yılın 11’ini açıkladı: Ronaldo 15’nci kez yer aldı, 3 oyuncu ilk kez girdi - 7

Lionel Messi (Barcelona)

UEFA yılın 11’ini açıkladı: Ronaldo 15’nci kez yer aldı, 3 oyuncu ilk kez girdi - 8

Cristiano Ronaldo (Juventus) 

UEFA yılın 11’ini açıkladı: Ronaldo 15’nci kez yer aldı, 3 oyuncu ilk kez girdi - 9

Robert Lewandowski (Bayen Münih) 

UEFA yılın 11’ini açıkladı: Ronaldo 15’nci kez yer aldı, 3 oyuncu ilk kez girdi - 10

Neymar (Paris Saint-Germain)

UEFA yılın 11’ini açıkladı: Ronaldo 15’nci kez yer aldı, 3 oyuncu ilk kez girdi - 11



Son Güncelleme: 20.01.2021 22:28
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Anahtar Kelimeler:
UEFARonaldoMessiNeuerNeymar11
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