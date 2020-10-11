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UEFA Uluslar Ligi A grubu: İspanya 1-0 İsviçre

UEFA Uluslar Ligi A grubu mücadelesinde İspanya evinde İsviçre'yi ağırladı. Maçı 1-0'lık skor ile kazanan İspanya'nın golünü Mikel Oyarzabal kaydetti.

11 Ekim 2020 Pazar 17:18
UEFA Uluslar Ligi A grubu: İspanya 1-0 İsviçre
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UEFA Uluslar Ligi’nde A grubu ekiplerinden İspanya ile İsviçre karşı karşıya geldi. İspanya’da kozlarını paylaşan iki takımın mücadelesinde galip gelen takım 1-0’lık skor ile İspanya oldu.


Almanya ile berabere kalıp, Ukrayna’yı 4-0’lık net bir skor ile geçen İspanya, son olarak İsviçre’yi Mikel Oyarzabal’ın golüyle geçti.

Uluslar Ligi’nde henüz 3 puan alamayan İsviçre, Ukrayna yenilgisi ve Almanya beraberliğinin ardından bir puan kaybı da İspanya karşısında yaşadı.

Bu maçın ardından 7 puan ile liderliğe yükselen İspanya’yı 5 puanla Almanya takip ediyor. 3 puanı bulunan Ukrayna üçüncü ve 1 puanı olan İsviçre ise son sırada bulunuyor.



Son Güncelleme: 11.10.2020 17:18
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Uluslar Ligiİspanyaİsviçre
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