UEFA Uluslar Ligi A grubu: İspanya 1-0 İsviçre

UEFA Uluslar Ligi’nde A grubu ekiplerinden İspanya ile İsviçre karşı karşıya geldi. İspanya’da kozlarını paylaşan iki takımın mücadelesinde galip gelen takım 1-0’lık skor ile İspanya oldu.

Almanya ile berabere kalıp, Ukrayna’yı 4-0’lık net bir skor ile geçen İspanya, son olarak İsviçre’yi Mikel Oyarzabal’ın golüyle geçti.

Uluslar Ligi’nde henüz 3 puan alamayan İsviçre, Ukrayna yenilgisi ve Almanya beraberliğinin ardından bir puan kaybı da İspanya karşısında yaşadı.

Bu maçın ardından 7 puan ile liderliğe yükselen İspanya’yı 5 puanla Almanya takip ediyor. 3 puanı bulunan Ukrayna üçüncü ve 1 puanı olan İsviçre ise son sırada bulunuyor.