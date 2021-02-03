İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

UEFA Turkish Football Check Over ne demek? Beşiktaşın başlattığı hastag'e büyük destek!

Dün akşam Beşiktaş taraftarı Twitter’da gündem yarattı. Beşiktaş taraftarının gündeme soktuğu “#UefaTurkishFootballCheckOver” etiketi, kısa bir zamanın ardından yoğun etkileşime ulaşarak dünyada gündeme oturdu. Yoğun bir katılım gerçekleştiren Beşiktaşlılar, yaptıkları bu etiket ile seslerini tüm dünyaya ve Uefa’ya duyurmayı başardı. UEFA Turkish Football Check Over ne demek? Beşiktaşın başlattığı hastag'e büyük destek! İşte detaylar...

03 Şubat 2021 Çarşamba 17:04
UEFA Turkish Football Check Over ne demek? Beşiktaşın başlattığı hastag'e büyük destek!
Takip Et:

“#UefaTurkishFootballCheckOver”ın anlamı nedir?

Beşiktaş Futbol Kulübünün dün akşam saatleri itibari ile, Türkiye Futbol Federasyonu’na tepki gösterdi; Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının gerçekleştirdiği transferlerdeki harcama limitinin detaylı bir şekilde incelenmesini talep etti.

 

Beşiktaş tarafından yapılan açıkla dahilinde şu ifadeler kullanıldı;

“Bütün kulüplerin TFF tarafından belirlenen limitler dahilinde transfer çalışması yürüttüğüne inanmak istiyoruz.”

 

Ardından Beşiktaş FK’nün taraftarları, UEFA Turkish Football Check Over tagı başlattı. Kısa bir zamanın ardından büyük ilgi gören etiket Twitter’da gündem oldu. Bu olayın nedeni ise Beşiktaş taraftarının, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yapmış olduğu yüksek ücretli transferlerin Avrupa Futbol Federasyon Birliği, kısaltımı ise UEFA olan kuruma duyurmak istemeleriydi.

 

Cümleyi Türkçe diline çevirdiğimiz zaman ortaya çıkan sonuç “UEFA Türkiye futbolunu kontrol et” şeklindedir.

 

Beşiktaş limit uyarısında da bulundu!

Beşiktaş Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamanın tümü;

“Süper Lig’in ilk yarısını, 44 puan ile lider bir şekilde bitirerek camiamızı ve taraftarlarımızı gururlandıran Futbol A Takımımız, inanmaktayız ki bu başarılı performansını sezonun ikinci yarısında da sürdürecektir ve Süper Lig’den şampiyonluk kupasını kaldırarak bir kez daha Şerefiyle Hakkıyla mabedimiz Vodafone Park’ta kaldıracaktır.

 

Gelinen son noktaya bakıldığında, Ahmet Nur Çebi Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun sezon başından beri ortaya koyduğu planlamalar ve transfer süreci doğru ve başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Sezon sonunda da durumun farklı olmayacağına inancımız tamdır.

 

Süper Lig’de devre arası transfer ve tescil dönemi, malum olduğu gibi dün gece itibari ile sona ermiştir. Bu dönem eski oyuncularımızdan Cenk Tosun ve gelecek vadeden genç futbolcu Bilal Ceylan ile kadromuza güç kattık.

 

Cenk Tosun’a bakıldığında, camiamız ve taraftarımız adına şüphesiz olarak kıymetli bir isim olduğu bilinmektedir. Futbol A Takımımızın 2015-2016 ve 2016-2017 sezonunda kazanmış olduğu Süper Lig şampiyonluklarında büyük pay sahibi olmuştur, Kulübümüzden yeni bir rekor olan transfer ücreti ile Premier Lig’e transferini gerçekleştiren, aynı anda A Milli Takımımızın da önemli bir parçası olan Cenk Tosun, yeni dönem itibari ile Kulübümüze önemli hizmetler sağlayacaktır. Buna yürekten inanmaktayız.

 

Öteki Süper Lig takımlarının da radarına giren, geleceğin yatırım vizyonu ve çerçevesi dahilinde; Eskişehirspor’dan alarak takımımıza kattığımız Bilal Ceylan’a da güven duymaktayız. Genç futbolcunun yeteneğiyle ve çalışkanlığı ile uzun seneler boyunca takımımıza fayda sağlayacağından şüphe duymuyoruz.

 

Türkiye Futbol Federasyonu’nun temel görevleri arasında, kuralları dahilinde belirlenen ilkelere, kurallara kapsamında kulüplerin sportif ve ticari olarak yapmakta olduğu faaliyetlerin denetlenmesi ve kuraldışı veya kurala aykırı kulüplerin hakkındaki gerekli işlemleri başlatması beklenmektedir.

 

Süper Lig’de yer almakta olan bütün kulüplerin federasyonunun belirlemiş olduğu transfer fiyat limitleri kapsamında ölçüldüğü çalışmaların yürütüldüğüne inanmak istemekteyiz.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.”



Son Güncelleme: 03.02.2021 17:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTransfer ücretleriTransfer LimitiUEFAUEFA Turkish Football Check Over Anlamı#uefaturkishfootballchechoverBeşiktaş InstagramBeşiktaş Twitter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kwadwo Asamoah, Cagliari ile anlaştı!
Kwadwo Asamoah, Cagliari ile anlaştı!
Eden Hazard, 1,5 ay sahalardan uzak kalacak!
Eden Hazard, 1,5 ay sahalardan uzak kalacak!
Yusuf Yazıcı, Lille'de golleri atmaya devam ediyor
Yusuf Yazıcı, Lille'de golleri atmaya devam ediyor
İkinci kez evlilik kararı alan Burak Yılmaz ve İstem Atilla'nın üçüncü bebeği dünyaya gelecek
İkinci kez evlilik kararı alan Burak Yılmaz ve İstem Atilla'nın üçüncü bebeği dünyaya gelecek
Nicolas Anelka futbol dünyasına geri döndü
Nicolas Anelka futbol dünyasına geri döndü
Joao Pereira, Sporting'e döndü
Joao Pereira, Sporting'e döndü

Popüler Haberler

POMEM 2021 Polis alım şartları
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Beni Bırakma dizisinin Firuze'sı Hazal Eylül Çelik'un hayat hikayesi!
Habertürk TV whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 4 Şubat 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 4 Şubat 2021 Perşembe
Güncel gümüş fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 4 Şubat 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
3600 günden nasıl emekli olunur? 3600 günle kim nasıl emekli olabilir? 3600 gün ile emeklilik şartları
Resmi Gazete Yayımlandı! 20 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete'de yer alan yönetmelikler, tebliğler ve ilanlar
La Casa de Papel 4. Sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa de Papel 4. Sezon şehir ve karakterleri
E-devlet askerlik sevk belgesi nasıl alınır? Asal sevk başvurusu nasıl yapılır?
Kredi ödemelerini erteleyen ve öteleyen bankalar hangileridir?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kanal D canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 4 Şubat 2021 Perşembe
TRT 1 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.