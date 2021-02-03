UEFA Turkish Football Check Over ne demek? Beşiktaşın başlattığı hastag'e büyük destek!

“#UefaTurkishFootballCheckOver”ın anlamı nedir?

Beşiktaş Futbol Kulübünün dün akşam saatleri itibari ile, Türkiye Futbol Federasyonu’na tepki gösterdi; Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının gerçekleştirdiği transferlerdeki harcama limitinin detaylı bir şekilde incelenmesini talep etti.

Beşiktaş tarafından yapılan açıkla dahilinde şu ifadeler kullanıldı;

“Bütün kulüplerin TFF tarafından belirlenen limitler dahilinde transfer çalışması yürüttüğüne inanmak istiyoruz.”

Ardından Beşiktaş FK’nün taraftarları, UEFA Turkish Football Check Over tagı başlattı. Kısa bir zamanın ardından büyük ilgi gören etiket Twitter’da gündem oldu. Bu olayın nedeni ise Beşiktaş taraftarının, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yapmış olduğu yüksek ücretli transferlerin Avrupa Futbol Federasyon Birliği, kısaltımı ise UEFA olan kuruma duyurmak istemeleriydi.

Cümleyi Türkçe diline çevirdiğimiz zaman ortaya çıkan sonuç “UEFA Türkiye futbolunu kontrol et” şeklindedir.

Beşiktaş limit uyarısında da bulundu!

Beşiktaş Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamanın tümü;

“Süper Lig’in ilk yarısını, 44 puan ile lider bir şekilde bitirerek camiamızı ve taraftarlarımızı gururlandıran Futbol A Takımımız, inanmaktayız ki bu başarılı performansını sezonun ikinci yarısında da sürdürecektir ve Süper Lig’den şampiyonluk kupasını kaldırarak bir kez daha Şerefiyle Hakkıyla mabedimiz Vodafone Park’ta kaldıracaktır.

Gelinen son noktaya bakıldığında, Ahmet Nur Çebi Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun sezon başından beri ortaya koyduğu planlamalar ve transfer süreci doğru ve başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Sezon sonunda da durumun farklı olmayacağına inancımız tamdır.

Süper Lig’de devre arası transfer ve tescil dönemi, malum olduğu gibi dün gece itibari ile sona ermiştir. Bu dönem eski oyuncularımızdan Cenk Tosun ve gelecek vadeden genç futbolcu Bilal Ceylan ile kadromuza güç kattık.

Cenk Tosun’a bakıldığında, camiamız ve taraftarımız adına şüphesiz olarak kıymetli bir isim olduğu bilinmektedir. Futbol A Takımımızın 2015-2016 ve 2016-2017 sezonunda kazanmış olduğu Süper Lig şampiyonluklarında büyük pay sahibi olmuştur, Kulübümüzden yeni bir rekor olan transfer ücreti ile Premier Lig’e transferini gerçekleştiren, aynı anda A Milli Takımımızın da önemli bir parçası olan Cenk Tosun, yeni dönem itibari ile Kulübümüze önemli hizmetler sağlayacaktır. Buna yürekten inanmaktayız.

Öteki Süper Lig takımlarının da radarına giren, geleceğin yatırım vizyonu ve çerçevesi dahilinde; Eskişehirspor’dan alarak takımımıza kattığımız Bilal Ceylan’a da güven duymaktayız. Genç futbolcunun yeteneğiyle ve çalışkanlığı ile uzun seneler boyunca takımımıza fayda sağlayacağından şüphe duymuyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun temel görevleri arasında, kuralları dahilinde belirlenen ilkelere, kurallara kapsamında kulüplerin sportif ve ticari olarak yapmakta olduğu faaliyetlerin denetlenmesi ve kuraldışı veya kurala aykırı kulüplerin hakkındaki gerekli işlemleri başlatması beklenmektedir.

Süper Lig’de yer almakta olan bütün kulüplerin federasyonunun belirlemiş olduğu transfer fiyat limitleri kapsamında ölçüldüğü çalışmaların yürütüldüğüne inanmak istemekteyiz.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.”