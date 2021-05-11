UEFA, Şampiyonlar Liginin final maçını İstanbul'dan aldı!

Koronavirüs salgınıyla mücadele içerisinde olan İstanbul'da son zamanlarda artış gösteren vaka sayıları nedeniyle İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeye aldığı ve Futbol Federasyonu yöneticilerinin de oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçına ev sahipliği yapmak için UEFA'ya başvurdukları bildirilmişti.
Henüz konuyla ilgili resmi makamlardan bir açıklama yapılmazken kısa bir süre sonra Şampiyonlar Ligi final maçının nerede oynanacağı hakkında net bir kararın verileceği öğrenildi.
Son Güncelleme: 11.05.2021 20:27