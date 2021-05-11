UEFA, Şampiyonlar Liginin final maçını İstanbul'dan aldı!

Koronavirüs salgınıyla mücadele içerisinde olan İstanbul'da son zamanlarda artış gösteren vaka sayıları nedeniyle İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeye aldığı ve Futbol Federasyonu yöneticilerinin de oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçına ev sahipliği yapmak için UEFA'ya başvurdukları bildirilmişti.

2021 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da yapılmasının kararı sonrası vaka sayılarındaki artışların İngilizlerin gözünü korkuttuğu ve kendi stadlarında oynanması içinde gerekli yerlere başvurularını yaptığı öğrenilmişti. Edinilen son bilgilere göre ise İngiltere'nin ev sahipliği başvurusunun kabul edilmediği ve dev maçın Porto'nun stadı Estadio do Dragao'ya verildiği belirtildi.

Henüz konuyla ilgili resmi makamlardan bir açıklama yapılmazken kısa bir süre sonra Şampiyonlar Ligi final maçının nerede oynanacağı hakkında net bir kararın verileceği öğrenildi.