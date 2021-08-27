UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamaları heyecanı başladı. 2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’a oynanacak. Tunuvanın grup kuraları Haliç Kongre Merkezi’nde çekildi.

Tunuvaya 4.torbadan katılan temsilcimizC Grubunda yer aldı. Beşiktaş’ın rakipleri ise Portekiz’den Sporting Lizbon, Almanya’dan Borussia Dortmun ve Hollanda’dan Ajax oldu.

Tunuvadaki tek Türk takımı olan Beşiktaş tunuvada ilk grup maçına 14-15 Eylül tarihlerinde çıkacak. Gruplarda ilk ikiye giren takımlar bir üst tura çıkarken üçüncü olan takım UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek.

Beşiktaş’ın adını bir üst tura yazdırması halinde son 32 turuna çıkacak. Siyah beyazlı ekipte Başkan Ahmet Nur Çebi, kuranın ardından yaptığı açıklamada her takımın şansının olduğu bir grup olarak tüm takımlara başarılar diledi.