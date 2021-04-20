UEFA Şampiyonlar Ligi yeni formata göre nasıl olacak?

Avrupa futbolunun kulüpler bazında en büyük tunuvası olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi formatta güncelleme kararı aldığını açıkladı. Özellikle kalburüstü takımların Avrupa Süper Lig’ini kurma kararından sonra yeni formatın açıklanma süreci hızlandırıldı. Şampiyonlar Ligi prestijini asla sarsmalarına izin vermeyeceklerini ve futbola bu zararı vermeye kalkanlara en ağır yaptırımların uygulanması kararını aldıklarını belirtildi. UEFA yönetimi formatı ise şu şekilde açıklandı.

32 takımdan 36 takıma çıkacak olan organizasyonlar grup halinden çıkıp tek bir Lig’e dönüşecek.

Her kulüp iç sahada ve deplasmanda toplamda 6 maça çıkmak yerine, en az 10 farklı rakibe karşı 5 iç saha, 5 de deplasman maçına çıkacak.

Ligin en iyi 8 takımı otomatik olarak eleme aşamasında yer alacak. 9. ile 24 sırada yer alan takımla, son 16'ya kalmak için Play-Off oynayacak.

Yeni format için önemli açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Aleksander Caferin: “Bu yeni format, Avrupa çapında yerel oyunun statüsünü ve geleceğini de destekliyor. Yerel performansın, nitelik kazanmanın anahtarı olması gerektiği ilkesini koruyor, dayanışma ve açık rekabet ilkelerini yeniden teyit ediyor.” ifadelerini kullandı. Gelişen format ile UEFA Şampiyonlar Lig’inde Avrupa futbolu herkes için iyi ve uzun vadeli olacağını söyledi. Futbolun zengin sosyal ve kültürel bir değer olduğunu savunan Caferin, gelecek futbolun gelişmesinde en büyük rolün futbolcuların olacağını söyledi. UEFA Başkanı Aleksander Caferin: “Şampiyonlar Ligi'ne erişimin yeniden dengelenmesi, maç tarihleri, final formatı, katsayılar ve mali dağılım gibi konularla ilgili yıl sonuna kadar daha fazla karar alınacak. UEFA aynı zamanda, tüm Avrupa futboluna olan güçlü mali taahhüdünü yeniden teyit edecek" diyerek sözlerine son verdi.