İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekilişi saati ve kanalı

UEFA Şampiyonlar Lig'inin 16 turu bitmesiyle birlikte, geriye kalan 8 takımın eşleşerek çeyrek finale çıkmaya hazırlanıyor. Futbol severler, lig ne zaman hangi tarihte ve kim kiminle eşleşecek merak ediyor. Hepsi ve daha fazlası için haberimize göz atın.

18 Mart 2021 Perşembe 18:00
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekilişi saati ve kanalı
Takip Et:

UEFA Şampiyonlar Lig'i dolu dolu 16 turuyla sona ererken, geriye kalan 8 takımın turu merak konusu olmaya devam ediyor. Fanatikler maçların ne zaman yapılacağı konusunu merakla aratırırken, maçlar koronavirüs sebebiyle hala seyircisz oynanıyor. 

Futbol severler artık sahalardan maçları canlı izlemek için gün sayıyor. Merak konusu olan maçların ne zaman, saati ve hangi kanalın yayınlayacağı oldu.

Yapılacak kura seçme yöntemiyle eşleşecek takımları merak eden fanatikler, kuranın ne zaman yapılacağını merak ediyor. 

Çeyrek final takım eşleşmeleri, 19 Mart Cuma günü 14.00'da başlayacak. Canlı olarak yapılacak kura çekimini bEIN Sports Haber takip edebilirsiniz.

Çeyrek finale kalan takımlar;

1- Chelsea (İngiltere)

2- Porto (Portekiz)

3- Manchester City (İngiltere)

4- Bayen Münih (Almanya)

5- Liverpool (İngiltere)

6- Paris Saint Germain (Fransa)

7- B.Dortmund (Almanya)

8- Real Madrid (İspanya)

Takip edebileceğiniz link: https://tr.beinsports.com/

 



Son Güncelleme: 18.03.2021 18:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
UEFAŞampiyonLigçeyrek Final
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Çakar neden Hakkınızı helal edin dedi? Ahmet Çakar yorumculuğu bırakıyor mu?
Ahmet Çakar neden Hakkınızı helal edin dedi? Ahmet Çakar yorumculuğu bırakıyor mu?
Ziraat Türkiye Kupası Antalya Beşiktaş final maçıne zaman, nerede oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası Antalya Beşiktaş final maçıne zaman, nerede oynanacak?
Ahmet Çakar Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı? Ahmet Çakar Ertem Şener'in programına geçer mi?
Ahmet Çakar Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı? Ahmet Çakar Ertem Şener'in programına geçer mi?
TJK 18 Mart 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
TJK 18 Mart 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Tjk TV Canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe canlı at yarışı izle
Tjk TV Canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe canlı at yarışı izle
ZTK final maçı kimler arasında oynanacak? Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Türkiye Kupası final maçı ne zaman?
ZTK final maçı kimler arasında oynanacak? Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Türkiye Kupası final maçı ne zaman?

Popüler Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekilişi saati ve kanalı
Tövbeler Olsun 29. bölüm TRT1 canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe tek parça Tövbeler Olsun yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 54. bölüm FOX TV canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Arda ile Omuz Omuza 21 Mart Pazar yeni bölüm konuğu belli oldu
Ahmet Çakar neden Hakkınızı helal edin dedi? Ahmet Çakar yorumculuğu bırakıyor mu?
Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Yaralı Kalbim karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Akrep 15. bölüm Star TV canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe tek parça Akrep yeni son bölüm izle
Sadakatsiz 23. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba Kanal D
Rüyada dondurma yemek görmek görmek neye işaret eder? Rüyada dondurma yemek görmenin anlamları ve yorumları
Dünyanın en hızlı interneti nerede? Türkiye'de en hızlı internet değerleri ne?
Atv canlı yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İbo Show Berkay kimdir, nereli? Berkay kaç yaşında, evli mi? Berkay gerçek adı soyadı nedir?
En iyi mobil oyun önerileri
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş karakterini kim canlandırıyor? İlker Kızmaz biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Ahmet Çakar Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı? Ahmet Çakar Ertem Şener'in programına geçer mi?
Emanet 139. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Mucize Doktor yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Mucize Doktor hangi gün, ne zaman? Mucize Doktor yayın saati ve kanalı
Benim Adım Melek 58. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba TRT 1
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kimdir? HDP'nin kapatılması için dava açan Bekir Şahin nerelidir, kaç yaşında?
Diyanet 19 Mart 2021 Cuma hutbesi yayınlandı! Haftanın Cuma hutbesi konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.