UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekilişi saati ve kanalı

UEFA Şampiyonlar Lig'i dolu dolu 16 turuyla sona ererken, geriye kalan 8 takımın turu merak konusu olmaya devam ediyor. Fanatikler maçların ne zaman yapılacağı konusunu merakla aratırırken, maçlar koronavirüs sebebiyle hala seyircisz oynanıyor.

Futbol severler artık sahalardan maçları canlı izlemek için gün sayıyor. Merak konusu olan maçların ne zaman, saati ve hangi kanalın yayınlayacağı oldu.

Yapılacak kura seçme yöntemiyle eşleşecek takımları merak eden fanatikler, kuranın ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Çeyrek final takım eşleşmeleri, 19 Mart Cuma günü 14.00'da başlayacak. Canlı olarak yapılacak kura çekimini bEIN Sports Haber takip edebilirsiniz.

Çeyrek finale kalan takımlar;

1- Chelsea (İngiltere)

2- Porto (Portekiz)

3- Manchester City (İngiltere)

4- Bayen Münih (Almanya)

5- Liverpool (İngiltere)

6- Paris Saint Germain (Fransa)

7- B.Dortmund (Almanya)

8- Real Madrid (İspanya)

Takip edebileceğiniz link: https://tr.beinsports.com/