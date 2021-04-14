İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 hangi takım kimle eşleşti? PSG ve Chelse rakibi kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 hangi takım kimle eşleşti? PSG ve Chelse rakibi kim? 2021 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belirlendi mi? Yarı final eşleşmeleri açıklandı mı? Futbolseverler tarafından merakla 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımların birbiriyle eşleştiği merakla araştırılıyor...

14 Nisan 2021 Çarşamba 20:07
UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 hangi takım kimle eşleşti? PSG ve Chelse rakibi kim?
Takip Et:

Futbolseverler tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 yarı final eşleşmelerinin son durumu ve hangi takımın kimle eşleştiğiyle beraber PSG takımının rakibinin kim olduğu ve Chelsea’nın rakibinin kim olduğu merakla araştırılıyor.

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri ne durumda?

Herkesin bildiği üzere UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor. Bugün çeyrek final maçlarının rövanş karşılaşmaları oynanacak ve 2 yarı finalist takım daha belirlenecek. Herkes PSG ve Chelsea takımlarının rakiplerinin kimler olacağını merakla araştırıyorlar.

Yarı final eşleşmeleri açıklandı mı?

Eşleşmeler bugünkü maçlardan sonra belli olacak. Fakat PSG'nin rakibi M.City-Dortmund maçının kazananı olacak. Aynı şekilde Chelsea'nın rakibi ise Real-Madrid-Liverpool kazananı olacaktır. Final ise İstanbul'da yapılacak.

2021 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri:

Paris Saint Germain - (Manchester City/ Borussia Dortmund kazananı ile)

Chelsea - (Real Madrid/ Liverpool kazananı ile)

Olasılık:

M.City ve Real Madrid takımları çıktıkları ilk maçlarında galibiyet almışlardı. Bundan dolay yarı final avantajı bu iki takımdan yanadır. M.City deplasmanda rakibini 2-1 yenmişti. Kendi evinde de Guardiola kolay kolay kaybetmez. En kötü beraberlikle ayrılacağı düşünülüyor. Real Madrid hakkında ise yorum yapmaya gerek yok. Messi'li Barcelona'yı geçtiğimiz hafta yenmişlerdi. Oldukça moralliler. En kötü beraberlik alsalar bile yarı finale çıkarlar. Bundan dolayı iki takımın da yarı finale çıkacağı tahmin ediliyor. Spor severler final eşleşmesinin M. City-Real Madrid olmasını istiyor.

Spor yorumcularına göre yarı final eşleşmeleri şu şekilde olacak:

PSG - M. City

Chelsea - Real Madrid



Son Güncelleme: 14.04.2021 20:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2021 UEFA Şampiyonlar LigiChelseaPSGFutbolUEFA Eşleşmeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray başkanlık seçimi başkan adayları kimler?
Galatasaray başkanlık seçimi başkan adayları kimler?
Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maç kadroları ve canlı yayın bilgileri
Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maç kadroları ve canlı yayın bilgileri
Beşiktaş'ta Aboubakar Ankaragücü maçında oynayacak mı?
Beşiktaş'ta Aboubakar Ankaragücü maçında oynayacak mı?
TJK 14 Nisan 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
TJK 14 Nisan 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Rachid Ghezzal'ın bonservisi alınacak mı?
Rachid Ghezzal'ın bonservisi alınacak mı?
Enner Valencia Başakşehir maçında oynayacak mı?
Enner Valencia Başakşehir maçında oynayacak mı?

Popüler Haberler

14 Nisan 2021 reyting sonuçları; Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Masumiyet reyting birincisi kim?
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Özge Törer kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 hangi takım kimle eşleşti? PSG ve Chelse rakibi kim?
Sadakatsiz dizisi Sinan kimdir? Cemal Hünal'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz Haluk kimdir? Burak Sergen yaşı, boyu, sevgilisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Livya'yı kim canlandırıyor? Buçe Buse Kahraman'ın biyografisi
Sadakatsiz dizisi izlendi mi? Sadakatsiz beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Sadakatsiz Fırat kimdir? Mehmet Çelik yaşı, boyu, sevgilisi
Sadakatsiz dizisi Cavidan kimdir? Meltem Baytok'un hayatı ve rol aldığı yapımlar
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş karakterini kim canlandırıyor? Kaan Altay Köprülü biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi hangi diziden uyarlama? ATV Maraşlı dizisi konusu
E devlet üzerinden engelli raporu sorgulama ekranı ve engelli raporu sonuçları
14 Nisan 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası ödemeleri hesaplara yatmaya başladı mı?
Arıza Emine karakterini kim canlandırıyor? Pınar Çağlar Gençtürk kimdir?
İdari izin ne demektir? İdari izinde maaş kesilir mi?
Dezenfektan ve alkol bazlı temizleyiciler orucu ve abdesti bozar mı?
Kuaförler kapanacak mı, kapanıyor mu? Kuaförler odasından son dakika açıklaması
Sadakatsiz Serap Şenlik karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Olcay Yusufoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Galatasaray başkanlık seçimi başkan adayları kimler?
ATV Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Kuruluş Osman dizisine katılan Açelya Özcan kimdir? Ayşe Hatun karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.