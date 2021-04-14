UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 hangi takım kimle eşleşti? PSG ve Chelse rakibi kim?

Futbolseverler tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 yarı final eşleşmelerinin son durumu ve hangi takımın kimle eşleştiğiyle beraber PSG takımının rakibinin kim olduğu ve Chelsea’nın rakibinin kim olduğu merakla araştırılıyor.

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri ne durumda?

Herkesin bildiği üzere UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor. Bugün çeyrek final maçlarının rövanş karşılaşmaları oynanacak ve 2 yarı finalist takım daha belirlenecek. Herkes PSG ve Chelsea takımlarının rakiplerinin kimler olacağını merakla araştırıyorlar.

Yarı final eşleşmeleri açıklandı mı?

Eşleşmeler bugünkü maçlardan sonra belli olacak. Fakat PSG'nin rakibi M.City-Dortmund maçının kazananı olacak. Aynı şekilde Chelsea'nın rakibi ise Real-Madrid-Liverpool kazananı olacaktır. Final ise İstanbul'da yapılacak.

2021 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri:

Paris Saint Germain - (Manchester City/ Borussia Dortmund kazananı ile)

Chelsea - (Real Madrid/ Liverpool kazananı ile)

Olasılık:

M.City ve Real Madrid takımları çıktıkları ilk maçlarında galibiyet almışlardı. Bundan dolay yarı final avantajı bu iki takımdan yanadır. M.City deplasmanda rakibini 2-1 yenmişti. Kendi evinde de Guardiola kolay kolay kaybetmez. En kötü beraberlikle ayrılacağı düşünülüyor. Real Madrid hakkında ise yorum yapmaya gerek yok. Messi'li Barcelona'yı geçtiğimiz hafta yenmişlerdi. Oldukça moralliler. En kötü beraberlik alsalar bile yarı finale çıkarlar. Bundan dolayı iki takımın da yarı finale çıkacağı tahmin ediliyor. Spor severler final eşleşmesinin M. City-Real Madrid olmasını istiyor.

Spor yorumcularına göre yarı final eşleşmeleri şu şekilde olacak:

PSG - M. City

Chelsea - Real Madrid