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UEFA Organizasyonlarına stadyum kapasitesinin 0'u kadar taraftar alınacak!

UEFA tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte 24 Eylül Süper Kupa finalinde uygulanan seyircili karşılaşma sonrasında başarılı sonuçlar alındığı ve organizasyonlarda bundan sonra stadyum kapasitesinin 0 aşılmayacak şekilde taraftar alınmasına izin verileceği belirtildi.

01 Ekim 2020 Perşembe 22:26
UEFA Organizasyonlarına stadyum kapasitesinin 0'u kadar taraftar alınacak!
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UEFA tarafından yapılan son açıklama ile birlikte futbolseverler heyecanlandı. Yerel yönetimlere gerekli bilgiler verilerek yeni sezon UEFA organizasyonlarında stada kapasitenin %30’u aşmayacak şekilde taraftara alınabileceği belirtildi.

UEFA tarafından yapılan resmi açıklamalar ile birlikte UEFA organizasyonlarında statlara kapasitenin %30’u aşılmamak şartı ile taraftar alınacağı belirtildi.


Uygulamanın gelecek hafta ile birlikte kullanılması beklenirken içeri alınacak tüm seyirciler için tüm dezenfekte işlemi gereksinimlerin sağlanması için kulüp yönetimlerine yazılı belge gönderildi.

Yapılan açıklamalarda ise en merak edilen konu deplasman takımlarının statlara giriş izni olup olmayacağı olurken UEFA açıklamasında deplasman takımlarından söz edilmedi.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilen UEFA Süper Kupa finalinde taraftarların olması ile ilk defa uygulanan taraftarların stada girişleri sonrasında başarılı sonuçların elde edildiği ve UEFA organizasyonlarında taraftarların maça girebileceği belirtildi.

 



Son Güncelleme: 01.10.2020 22:26
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Anahtar Kelimeler:
Uefa OrganizasyonlarıSeyirci AlacakTaraftar
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