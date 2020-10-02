UEFA, maçlara seyirci alınacağını açıkladı

UEFA konuyla ilgili yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Açıklamada UEFA organizasyonlarında stat kapasitelerinin %30’una kadar seyirci alınacağı duyuruldu. Ayrıca söz konusu uygulamanın önümüzdeki haftadan itibaren oynanacak milli takım karşılaşmalarıyla başlayacak. Ancak tribünlere ne kadar seyirci alınacağı konusunda söz hakkı yerel yönetimlere bırakıldı.

Süper Kupa seyircili oynanmıştı

Öte yandan yeni bir karara kadar statlara deplasman takımının taraftarları alınmayacak.

Bayen Münih ve Sevilla’nın karşılaştığı UEFA Süper Kupa karşılaşması 24 Eylül tarihinde oynanmış ve karşılaşmaya belirli sayıda taraftar alınmıştı. Pilot uygulamada sorun olmamasının sonucunda bu kararın alındığı bildirildi.