UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nden ayrı olarak bağımsız bir şekilde düzenlenecek olan yeni UEFA Konferans Ligi’nin kadroları, kaç takımın ve hangi ülkelerin katılacağı belli oldu. Konferans Ligi’ne UEFA’ya bağlı olan ülkelerin dışında diğer ülkeler ve takımlar da katılabilecek. Tunuvanın en aşağı 2021-2024 yılları arasında devam etmesi planlanıyor.

UEFA Konferans Ligi’ne kaç takım katılmakta?

UEFA Konferans Ligi’nde toplam 32 takımın bulunacağı açıklandı. Konferans Ligi’nde dörder takımdan oluşan 8 grup meydana gelecek. Takımlar grup sırasında deplasmanlı olarak 6 maçta mücadele edecek. Maçlar Perşembe günleri, yani Avrupa Ligi maçlarıyla aynı günde düzenlenecek.

UEFA Konferans Ligi’nde grubun içerisinden lider olarak çıkmayı başaran 8 takım ise son 16 turuna yükselerek kendilerini garantiye alacak. İkinci bitiren takımlar, UEFA Avrupa Ligi grubunda üçüncü gelen takımlarla play-off karşılaşmasına çıkacak. Bu play-off’un kazananları ise son 16 turuna girmeyi başaracak. Son 16 turunun bitmesiyle beraber çeyrek final, yarı final ve final maçları oynanarak tunuvanın galibi seçilecek.

UEFA Konferans Ligi’nde Türkiye var mı?

UEFA Konferans Ligi içerisinde Türkiye de yer almakta. Süper Lig’den UEFA Konferans Ligi’ne toplam 2 takımın katılacağı açıklandı. Süper Lig içerisinde normal sezonda üçüncü ve dördüncü gelen takımlar UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek. Trabzonspor ve Sivasspor tunuvaya katılabilecek.

Türkiye Kupası’nı kazanmayı başaran takım ise UEFA Avrupa Ligi grupları arasına adını yazdıracak. Antalyaspor’un Türkiye Kupası finalini kaybetmesiyle beraber, Fenerbahçe burada yer alacak. Lig içerisinde beşincilik elde eden Sivasspor ise Konferans Ligi’nde yer alacak. UEFA Konferans Ligi içerisinde Avrupa’da yer alan hiçbir takım doğrudan grup etabına geçemeyecek.

UEFA Konferans Ligi finali ne zaman gerçekleşecek?

UEFA 2021 – 2022 sezonunun şampiyonluk kupası şimdiden hazırlandı. Avrupa Konferans Ligi’nin şampiyonluk kupası tanıtıldı. UEFA’nın yaptığı açıklamalara göre Konferans Ligi finali Anavukluk’un başkenti olan Tiran’da düzenlenecek. Ulusal Arena içerisinde düzenlenecek olan final müsabakasının 25 Mayıs 2022’de gerçekleşmesi planlanıyor. Toplam 21.690 kişilik kapasiteye sahip olan Ulusal Arena’da takımlar şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

UEFA tarafından yapılan açıklamalara göre şampiyonluk kupası şimdiden hazırlandı. Kupanın boyutunun 57,5 santimetre uzunluğunda ve 11 kilo ağırlığında olduğu söylendi. Toplam 32 katılımcının yer alacağı tunuvaya özel olarak şampiyonluk kupasının etrafından tabandan tepeye kıvrılarak uzanan 32 altıgen şerit görünecek. UEFA Konferans Ligi’nde hangi takımların ve ülkelerin karşı karşıya geleceği merak konusu. 25 Mayıs 2022’de finali oynanacak olan tunuvanın galibinin kim olacağı merak ediliyor.

