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UEFA, iki büyük finali Türkiye'ye vermeye hazırlanıyor!

Daha önce 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanması kararı verilen Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'nin baskılarından dolayı Portekiz'e veren UEFA, bunun karşılığında iki büyük finali birden Türkiye'ye vermeye hazırlanıyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:28
UEFA, iki büyük finali Türkiye'ye vermeye hazırlanıyor!
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İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs 2021 tarihinde oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finaline iki İngiliz takımının yükselmesi sonrasında İngiltere hükümeti devreye girdi. Sonrasında da takımlar ve basında karşılaşmanın Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılması için girişimlerde bulunmaya başladı.

Son beş günde İngilizlerin baskıları arttırması, pandemi sebebiyle finalin yerinin değiştirilmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) da bunun karşısında yeni isteklerini bidlrerek, UEFA ile pazarlık masasına oturdu.

Öncelikle, 11 Ağustos 2021 tarihinde İrlanda'nın Belfast şehrinde oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinin Türkiye de yapılmasını istedi. Türkiye'nin diğer teklifi ise Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olan 2023'teki Şampiyonlar Ligi finalinin ülkemizde yapılması oldu. UEFA'nın bu tekliflerimizi kabul ettiği öğrenilirken resmi açıklama bugün yapılması bekleniyor.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:28
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Anahtar Kelimeler:
UEFAIngiltereTFFŞampiyonlar Ligi
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