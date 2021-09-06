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UEFA, deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı
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UEFA, deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı

UEFA, futbolda deplasman yasağı kararının kaldırıldığını açıkladı. Buna göre artık tribünlerde deplasman takımının taraftarları da bulunabilecek. İşte ayrıntılar…

06 Eylül 2021 Pazartesi 23:39
UEFA, deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı
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Futbolda koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve bir süredir devam eden deplasman yasağı hakkında UEFA’dan bir son dakika açıklaması geldi. UEFA’nın aldığı karara göre stadyumlarda deplasman takımın taraftarları da tribünlerdeki yerini alabilecek. Alınan bu karar önümüzdeki haftadan itibaren uygulanmaya başlanacak.

TFF’nin de Deplasman Yasağını Kaldırması Bekleniyor

UEFA’nın aldığı bu kararla beraber bir çok federasyonun alacağı gibi Türkiye Futbol Federasyonu’nun da (TFF) deplasman yasağını kaldırması bekleniyor. Artık Süper Lig maçlarında deplasman takımlarının taraftarları da tribünlerdeki yerini alabilecek.

Futbol Normale Dönüyor

Yaklaşık 2 senedir devam eden koronavirüs salgını kapsamında UEFA’nın aldığı kararlardan bir tanesi de deplasman taraftarlarının tribünlere girmesini yasaklamak oldu. Şu sıralarda alınan kararla birlikte bu durum artık olmayacak. Böylelikle futbol nihayet koronavirüsten önceki haline dönebilecek.

UEFA deplasman yasağının kaldırıldığını açıklasa da yerel liglerde uygulanacak kararlar o liglerin federasyonlarına bağlı olacak.


Son Güncelleme: 06.09.2021 23:39
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Anahtar Kelimeler:
TFFDeplasman YasağıUEFAKoronavirüs
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