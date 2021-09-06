UEFA, deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı

Futbolda koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve bir süredir devam eden deplasman yasağı hakkında UEFA’dan bir son dakika açıklaması geldi. UEFA’nın aldığı karara göre stadyumlarda deplasman takımın taraftarları da tribünlerdeki yerini alabilecek. Alınan bu karar önümüzdeki haftadan itibaren uygulanmaya başlanacak.

TFF’nin de Deplasman Yasağını Kaldırması Bekleniyor

Futbol Normale Dönüyor

UEFA’nın aldığı bu kararla beraber bir çok federasyonun alacağı gibi Türkiye Futbol Federasyonu’nun da (TFF) deplasman yasağını kaldırması bekleniyor. Artık Süper Lig maçlarında deplasman takımlarının taraftarları da tribünlerdeki yerini alabilecek.

Yaklaşık 2 senedir devam eden koronavirüs salgını kapsamında UEFA’nın aldığı kararlardan bir tanesi de deplasman taraftarlarının tribünlere girmesini yasaklamak oldu. Şu sıralarda alınan kararla birlikte bu durum artık olmayacak. Böylelikle futbol nihayet koronavirüsten önceki haline dönebilecek.

UEFA deplasman yasağının kaldırıldığını açıklasa da yerel liglerde uygulanacak kararlar o liglerin federasyonlarına bağlı olacak.