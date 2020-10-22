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UEFA Avrupa Ligi'nde VAR uygulaması var mı?

Sivasspor Villareal maçı sonrasında pek çok Türk futbol sever Avrupa Ligi'nde VAR sisteminin olup olmadığını araştırmaya başladı. Pek çok kişi, UEFA Avrupa Ligi'nde VAR uygulaması var mı? sorusunu araştırmaya devam ediyor.

22 Ekim 2020 Perşembe 23:28
UEFA Avrupa Ligi'nde VAR uygulaması var mı?
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Sivasspor ile Villareal arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşması sonrasında pek çok futbolsever Avrupa Liginde VAR’ın olup olmadığını araştırmaya başladı.

Avrupa Ligi’nde VAR var mı?

EUFA tarafından Avrupa Ligi başlamadan önce yapılan açıklamalarda eleme turu sonrasında Video Yardımcı Hakem uygulaması VAR’ın kullanılmaya başlanacağı duyurulmuştu. Geçtiğimiz Eylül ayında Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da alınan kara sonrasında UEFA İcra Kurulu karara destek vermişti.


20 Şubat’ta başlayan Avrupa Ligi ön elemelerinde kullanılacağı belirtilen VAR sisteminin kullanılıp kullanılmadığı ise merak konusu oldu.

EUFA Hakem Komitesi Başkanı Robert Rosetti VAR sistemi ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘VAR sistemi çok önemli bir futbol projesi, artık Avrupa Ligi’nde de VAR sisteminin olacağı için mutluyuz. Bu sistem hakemlerin daha doğru kara almaları için çok önemli olacak.’ Dedi.

 



Son Güncelleme: 22.10.2020 23:28
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Anahtar Kelimeler:
EufaAvrupa LigiVAR Sistemi
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