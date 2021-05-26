UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United ile Villareal karşı karşıya geliyor

Bu açıdan bu akşam oynanacak olan maç büyük bir heyecanla merak ediliyor. Bu akşam oynanacak bu karşılaşma gerçekten çok büyük bir öneme sahip olmaktadır. Bu maç Galatasaray’ı yakından ilgilendiriyor. Maçı Villareal kazanırsa Galatasaray şampiyonlar ligine ikinci ön eleme turundan katılacak. Karşılaşmayı İngiliz devi Manchester United kazanırsa Galatasaray şampiyonlar Ligi’ne üçüncü ön eleme turundan katılacak. Bu açıdan ülkemizi Avrupa’da temsil eden Galatasaray, Kırmızı Şeytanlar Manchester United’ın kazanmasını istiyor. Bu akşam oynanacak maç nefesleri kesecek.
Son Güncelleme: 26.05.2021 23:18