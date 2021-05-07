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UEFA Avrupa Ligi final maçını hangi takımlar oynayacak? Finalistler belli oldu!

Futbolseverler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alan UEFA Avrupa Ligi final maçını hangi takımlar oynayacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi final maçını oynayacak takımlar belli oldu. İşte detaylar…

07 Mayıs 2021 Cuma 10:20
UEFA Avrupa Ligi final maçını hangi takımlar oynayacak? Finalistler belli oldu!
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UEFA Avrupa Ligi final maçını oynayacak takımlar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde final maçını Manchester United ile Villarreal oynayacak. Manchester United 6-2'nin rövanşında deplasmanda Roma'ya 3-2 yenilirken toplamda 8-5'lik skorla finale yükselirken finalde rakibi ise İspanyol ekibi olmuştur. Villarreal, deplasmanda 2-1 yendiği Arsenal'le sahasında berabere kalarak İngiliz devinin kupa hayallerini sonlandırdı. İspanyol ekibi böylece tarihinde ilk kez finale kalma başarısı gösterdi. Avrupa’nın en büyük 2. tunuvasında en büyük olmak için Polonya’da oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi final maçı Manchester Unite ve Villarreal arasında geçecektir.  UEFA Avrupa Ligi final maçı 26 Mayıs 2021 tarihinde Polonya'nın Gdansk şehrindeki PGE Arena Gdansk oynanacaktır.




Son Güncelleme: 07.05.2021 10:20
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Anahtar Kelimeler:
UEFAAvrupa LigiFinal Maçı
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