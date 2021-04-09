UEFA, A Milli takımın yer aldığı Euro 2020'ye seyirci alınacağını duyurdu!

A Milli Futbol takımızın da yer aldığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) ev sahibi olarak yer alan 12 şehirden 8'inde maçların seyircili oynanmasına karar verildi. UEFA tarafında yapılan açıklamada, maçların oynanacağı şehirlerde statlara yüzde 50 kapasiteli seyirci alınacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre Türkiye A Milli Futbol takımının Bakü'de oynayacağı Galler ve İsviçre karşılaşmalarında yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınacak.

Euro 2020 tunuvasının yapılacağı şehirlerde bulunan statlara farklı kapasite oranında taraftarların alınacağının belirtildiği açıklamada, Budapeşte yüzde 100 seyirci alabileceği aktarılırken, Saint Petersburg ile Bakü yüzde 50 seyirci alabileceği ifade edildi. Ayrıca, Amsterdam,Kopenhag ile birlikte Glasgow ve Bükreş'in yüzde 25 veya 33 seyirci alacağı kaydedildi.

Tunuvaya katılarak maçları stattan izlemek isteyen futbolseverlerin ev sahibi olarak yer alan şehirlerde uygulanan Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında stada alınacağı ve bilet sahiplerine de tedbirlerle ilgili herhangi bir muafiyet uygulanmayacağı belirtildi.