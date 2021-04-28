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UEFA 2021 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oyananacak?

Futbol sevenlerin sabırsızlıkla beklediği Şampiyonlar Lig finali yaklaşıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali beklenirken nerde ve ne zaman olacağı da merak konusu oldu. Pandemi sürecinde seyircisiz oynanan maçlardan birisi de Şampiyonlar Ligi mi olacak? İzleyicilerin final hakkında merak ettikleri ayrıntılarıyla haberimizde

28 Nisan 2021 Çarşamba 02:14
UEFA 2021 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oyananacak?
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Koronavirüsün etkilediği sektörlerden biri olan spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam ederken UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının izleyicilerle buluşacağı merak konusu oldu. Salgın öncesinde verilen karara göre Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliği yapacağı biliniyor. Geçtiğimiz maçların seyircisiz oynanması halin de Türkiye ev sahipliği kabul etmemesi halinde 2020 yılı finalinden vazgeçerek 2021 finalini seyircili olacağını duyurdu.

Şampiyonlar Lig finali ne zaman?

Merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Lig finali ne zaman oynanacağı belli oldu. 2020-2021 sezonundan toplamda 66.organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi adı verildikten sonra ise 29.final karşılaşması gerçekleşecek. Merak edilen karşılaşma 29 Mayısıs 2021’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda seyircisi ile beraber oynanacak. Belirli kısıtlamaların devam etmesiyle birlikte oynanacak maç heyecanı herkesi meraklandırmaya devam ediyor.

En az 9 bin seyirci

Tün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs futbolu da derinden etkiledi. Geçtiğimiz yılda oynanan hiçbir maça seyirci katılamaması halinde futbol seyircileri final gününü bekliyordu. 2020 yılından salgın nedeniyle İstanbul’un ev sahipliği yapacağı bilindiği üzerine ertelenmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2021 yılının finali için heyecan dorukta hazırlıklar yapıldı.

Yarı sezonu geri de bırakırken yarı finale gelen takımlarımızın tunuvaları ise Atatürk Olimpiyat Stadı’nda final karşılaşması oynanarak belirli kapasite de seyirci de davet edilecek. Pandemi sürecinde tedbirleri elden bırakmayarak en olumlu sonuç ile seyirci sayısı belirlenecek.

Alınan son haberlere göre İngiliz medyasında yer alan söylemler ise UEFA, İstanbul karşılaşmasına en az 9 bin kişi ile oynanması. Taraftarların heyecanla beklediği maç hakkında henüz kesin bilgiler yer almıyor. 29 Mayısıs günü karşı karşıya gelecek iki takımında taraftarlarını sevindirerek belirli çalışmalar devamlılığını sürdürüyor. Seyircilere kolaylık sağlanması amacıyla intenet üzerinden akıllı bilet uygulaması da final karşılaşmasına gelecekler için planlanıyor.




Son Güncelleme: 28.04.2021 02:14
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FutbolUEFAFinal
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