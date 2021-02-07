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Üçlü averaj nedir? Üçlü averaj hesaplaması nasıl, neye göre yapılır?

Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyet sonrası Süper Lig'deki puanı 48'e yükseldi. Beşiktaş'ın da Konyaspor maçını kazanması durumunda puanı 48 olacak. Üç takımında ligdeki puanlarının eşitlenmesi sonrası üçlü averaj nedir, üçlü averaj hesaplaması nasıl neye göre yapılır konusu gündeme geldi.

07 Şubat 2021 Pazar 19:59
Üçlü averaj nedir? Üçlü averaj hesaplaması nasıl, neye göre yapılır?
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Dün akşam oynanan GalatasarayFenerbahçe derbisinde Galatasaray, Mostafa Muhammed’in golüyle Kadıköy deplasmanında önemli bir galibiyet aldı. Süper Lig’deki puanını 48’e yükselten sarı kırmızılı ekip lider koltuğuna otururken, Fenerbahçe ise listenin 2.sırasında yer aldı.

Beşiktaş-Konyaspor maçında Beşiktaş’ın 3 puan alması durumunda diğer liderlerle puanını eşitleyerek 48 olacak.

Üçlü averaj nedir?

Ligde üç takımın puanlarının aynı olması halinde, bu takımlar arasında oynanan maçlardaki puanlar hesaplanıyor. Takımlar arasındaki puan cetvelinde eşitlik olması durumunda ise maçlardaki gol averajı baz alınıyor. Öyle ki eşitlik gol averajlarında da bozulmazsa, üç takım arasında oynanan maçlarda en çok golü atan takım listede yükseliyor.

Üçlü averaj nasıl hesaplanır?

Puanı aynı olan üç takımın birbirleri ile oynadıkları maç sonuçlarına göre yapılan puan cetvelinde kesin sonuç belirlenir.

Puan cetvelinde takımlar arasındaki puan üstünlüğüne bakılır.

Puan cetvelinde eşitlik bozulmamışsa, ilk maddede belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Maçlarda atılan gollerde eşitlik var ise deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz)

Gol averajının da eşit olması halinde daha fazla gol atan takıma bakılır.

Bu koşullara rağmen takımların puanları, attıkları ve yedikleri gol sayıları eşitse genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

Puan cetvelinde averajlar eşit ise daha çok gol atan takım üstün kabul edilir.

Eşitlik sürüyor ise hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

Tüm şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi durumunda TFF tarafından belirlenen esaslara göre takımlar arasında yapılacak galip gelen takım üstün sayılır.



Son Güncelleme: 07.02.2021 19:59
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Anahtar Kelimeler:
üçlü AverajGalatasarayBeşiktaşFenerbahçeSüper Lig
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