Üçlü averaj nedir? Futbolda 3lü averaj nasıl hesaplanır?

Üçlü averajın ne olduğu merak edilmektedir.

Süper Lig Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmasında, sarı kırmızı takım 1-0 galibiyet elde etti. Golü atan isim Mostafa Muhammed oldu. Sarı kırmızı takımın puanı 48 oldu. Averajla lider koltuğuna oturan takım, Fenerbahçe’yi aynı puanla 2.sıraya attı.

Üçlü averaj

Konyaspor – Beşiktaş karşılaşmasında, siyah beyaz takım galip gelirse 48 puanda olacak.

Üç takımın ligi aynı puanla bitirmesiyle oluşur. Takımların maçlarda aldıkları puanlar hesaplanmaktadır. Puan eşit olursa gol averajına bakılmaktadır. Gol averajında da eşitlik korunuyorsa en fazla gol atan takım öne geçmektedir.

Üçlü averaj hesaplama şekli

Puan cetveli ile kesin sonuç belirlenmektedir.

Takımlar arasındaki puan üstünlüğü kontrol edilir.

Puan cetvelinde eşitlik varsa, 1.bentte belirtilen puan cetvelinde bulunan gol averajı kontrol edilir. (Gol eşitliği bulunuyorsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün değildir.)

Eşitlik varsa fazla gol atan takım dikkate alınır.

Bütün bu durumlar sonrası eşitlik devam ediyorsa, genel puan cetvelindeki averaj kontrol edilir.

Eşitlik devam ediyorsa fazla gol atan takım üstündür.

Beşiktaş, son maçında Konyaspor’u mağlup ederse 48 puan ile üçlü averajda Süper Lig’de lider koltuğunda yerini alacaktır.