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U21 Karate Milli Takım seçmelerinin tarihi belli oldu

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası ve Mili Takım seçme müsabakalarının ne zaman ve nerede yapılacağı merak ediliyor. Alınan haberler kapsamında müsabakalar Şanlıurfa'da yapılacak. İşte konuya ilişkin detaylar...

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:12
U21 Karate Milli Takım seçmelerinin tarihi belli oldu
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Türkiye Karate Federasyonunun yaptığı açıklamalara göre önceden 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenleneceği söylenen müsabakalar yeni kararlara göre 13 Temmuz-18 Temmuz arasında yapılacak.

İlgili kurumlarca yapılan açıklamada müsabaka için kayıt işlemlerinin 8 Temmuz Perşembe 23.59’a kadar yapılacağı duyuruldu. Bunların yanı sıra açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Şampiyonası’nda takım kata müsabakaları yapılmayacak olup, 13 Temmuz 2021 Salı günü ise Avrupa Karate Şampiyonası takım kata seçme müsabakaları yapılacaktır. Müsabaka kayıtları, 8 Temmuz Perşembe günü saat 23.59’a kadar federasyon sitesi üzerinden yapılabilir."


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:12
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Anahtar Kelimeler:
U21KarateMilliTakımSeçmeleri
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