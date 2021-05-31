U21 Karate Milli Takım seçmelerinin tarihi belli oldu

Türkiye Karate Federasyonunun yaptığı açıklamalara göre önceden 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenleneceği söylenen müsabakalar yeni kararlara göre 13 Temmuz-18 Temmuz arasında yapılacak.

İlgili kurumlarca yapılan açıklamada müsabaka için kayıt işlemlerinin 8 Temmuz Perşembe 23.59’a kadar yapılacağı duyuruldu. Bunların yanı sıra açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Şampiyonası’nda takım kata müsabakaları yapılmayacak olup, 13 Temmuz 2021 Salı günü ise Avrupa Karate Şampiyonası takım kata seçme müsabakaları yapılacaktır. Müsabaka kayıtları, 8 Temmuz Perşembe günü saat 23.59’a kadar federasyon sitesi üzerinden yapılabilir."