U21 Karate Milli Takım seçmelerinin tarihi belli oldu

Türkiye Karate Federasyonunun yaptığı açıklamalara göre önceden 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenleneceği söylenen müsabakalar yeni kararlara göre 13 Temmuz-18 Temmuz arasında yapılacak.
"Türkiye Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Şampiyonası’nda takım kata müsabakaları yapılmayacak olup, 13 Temmuz 2021 Salı günü ise Avrupa Karate Şampiyonası takım kata seçme müsabakaları yapılacaktır. Müsabaka kayıtları, 8 Temmuz Perşembe günü saat 23.59’a kadar federasyon sitesi üzerinden yapılabilir."
Son Güncelleme: 31.05.2021 19:12