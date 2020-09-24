Tyler Herro tarih yazdı! Benchten gelip 30 sayı attı!

NBA’de Doğu Konferansı heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Miami Heat ile Boston Celtics’i karşı karşıya getiren finalde Miami Heat seride 3-1 önde bulunuyor. Geçtiğimiz gün oynanan son mücadelede öne çıkan isim olan Tyler Herro, gösterdiği performans ile birlikte tarihe geçti.

Benchten gelerek oyuna katkı veren genç yetenek, attığı 30 sayı ile Miami’nin maçı kazanmasında büyük pay sahibi oldu. Ayrıca attığı bu sayı ile NBA tarihine adını yazdıran genç yıldız, benchten gelip 30 sayı üstü atan 20 yaşından genç dördüncü basketbolcu oldu. Tyler Herro’den önce Magic Johnson, Derrick Rose ve Brandon Jennings bu rakama ulaşmıştı.