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Tyler Herro tarih yazdı! Benchten gelip 30 sayı attı!

Miami Heat ile Boston Celtics'in kozlarını paylaştığı Doğu Konferansı finalinde Tyler Herro oynadığı basketbollar dudak uçuklattı. Benchten gelerek 30 sayı atan Herro, takımına önemli bir katkı sağladı.

24 Eylül 2020 Perşembe 19:10
Tyler Herro tarih yazdı! Benchten gelip 30 sayı attı!
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NBA’de Doğu Konferansı heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Miami Heat ile Boston Celtics’i karşı karşıya getiren finalde Miami Heat seride 3-1 önde bulunuyor. Geçtiğimiz gün oynanan son mücadelede öne çıkan isim olan Tyler Herro, gösterdiği performans ile birlikte tarihe geçti.


Benchten gelerek oyuna katkı veren genç yetenek, attığı 30 sayı ile Miami’nin maçı kazanmasında büyük pay sahibi oldu. Ayrıca attığı bu sayı ile NBA tarihine adını yazdıran genç yıldız, benchten gelip 30 sayı üstü atan 20 yaşından genç dördüncü basketbolcu oldu. Tyler Herro’den önce Magic Johnson, Derrick Rose ve Brandon Jennings bu rakama ulaşmıştı.

 



Son Güncelleme: 24.09.2020 19:10
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Anahtar Kelimeler:
NbaTyler HerroPerformans
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