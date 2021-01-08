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TV'de bugün hangi maçlar var? 8 Ocak 2021 Cuma Canlı futbol maç programı

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri TV'de bugün hangi maçlar var? Canlı futbol maç programı haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 8 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 01:07
TV'de bugün hangi maçlar var? 8 Ocak 2021 Cuma Canlı futbol maç programı
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 8 Ocak 2021 Cuma maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 8 Ocak 2021 Cuma Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 8 Ocak 2021 Cuma tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 8 Ocak 2021 Cuma günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

8 Ocak 2021 Cuma günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

8 Ocak 2021 Cuma TV'de bugünün maç programı...

⚽ 01:15 | Boca Juniors vs Santos | S Sport 2

⚽ 03:30 | Miami Heat vs Boston Celtics | S Sport

⚽ 16:00 | Ankaraspor vs Adanaspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT SPOR

⚽ 19:00 | İstanbulspor vs Balıkesirspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT SPOR

⚽ 19:00 | Fenerbahçe vs Alanyaspor | beIN SPORTS HD 1

⚽ 21:30 | CD Nacional vs Sporting Lisbon | S Sport



Son Güncelleme: 08.01.2021 01:07
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