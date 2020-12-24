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TV'de bugün hangi maçlar var? 24 Aralık 2020 Perşembe Canlı futbol maç programı

Gündemi bir süredir meşgul eden TV'de bugün hangi maçlar var? Canlı futbol maç programı haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 24.12.2020li haberimizden TV'de bugün hangi maçlar var? hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:19
TV'de bugün hangi maçlar var? 24 Aralık 2020 Perşembe Canlı futbol maç programı
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 23 Aralık Çarşamba maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 23 Aralık Çarşamba Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 23 Aralık Çarşamba tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 23 Aralık Çarşamba günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

23 Aralık Çarşamba Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽️ 16:00 | Adanaspor - Menemenspor | beIN Sports MAX 1

⚽️ 16:00 | Alanyaspor - Yeni Malatyaspor | beIN Sports 1

⚽️ 16:00 | BB Erzurumspor - Denizlispor | beIN Sports 2

⚽️ 19:00 | Fenerbahçe - Başakşehir | beIN Sports 1

⚽️ 19:00 | Kasımpaşa - Gaziantep FK | beIN Sports 2

⚽️ 19:30 | Getafe - Celta Vigo | Spor Smart

⚽️ 20:30 | Stoke City - Tottenham | beIN Sports MAX 1

⚽️ 20:30 | Hellas Verona - Inter | beIN Sports 4

⚽️ 21:00 | Rennes - Metz | beIN Sports MAX 2

⚽️ 21:45 | Real Madrid - Granada | Spor Smart

⚽️ 22:45 | Napoli - Torino | beIN Connect

⚽️ 22:45 | Roma - Cagliari | beIN Connect

⚽️ 22:45 | AC Milan - Lazio | beıN Sports MAX 1

⚽️ 22:45 | Bologna - Atalanta | beIN Connect

⚽️ 22:45 | Sampdoria - Sassuolo | beIN Connect

⚽️ 23:00 | Lyon - Nantes | beIN Connect

⚽️ 23:00 | PSG - Strasbourg | beIN Sports 2

⚽️ 23:00 | Angers - Marsilya | beIN Connect

⚽️ 23:00 | Montpellier - Lille | beIN Sports MAX 2

⚽️ 23:00 | Everton - Inter | beIN Sports 4

⚽️ 23:00 | Monaco - St. Etienne | beIN Connect

⚽️ 00:00 | Alaves - Eibar | S Sport 2

⚽️ 00:00 | Real Betis - Cadiz | Sport Smart



Son Güncelleme: 24.12.2020 00:19
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