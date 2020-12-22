İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den flaş karar! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
Son Dakika
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den...

TV'de bugün hangi maçlar var? 22 Aralık 2020 Salı Canlı futbol maç programı

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri TV'de bugün hangi maçlar var? Canlı futbol maç programı hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 22 Aralık 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak, TV'de bugün hangi maçlar var? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

22 Aralık 2020 Salı 13:42
TV'de bugün hangi maçlar var? 22 Aralık 2020 Salı Canlı futbol maç programı
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 22 Aralık 2020 Salı maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 22 Aralık 2020 Salı Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 22 Aralık 2020 Salı  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 22 Aralık 2020 Salı günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

22 Aralık 2020 Salı Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽️ 16:00 | Samsunspor - Boluspor | beIN Sports MAX 1

⚽️ 18:00 | Adana Demirspor - Tuzlaspor | beIN Sports MAX 2

⚽️ 19:00 | Giresunspor - Altınordu | beIN Sports MAX 1

⚽️ 19:00 | Konyaspor - Sivasspor | beIN Sports 1

⚽️ 19:00 | Antalyaspor - Kayserispor | beIN Sports 2



Son Güncelleme: 22.12.2020 13:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsunspor, Bolusporu 1 gol atarak öne geçti!
Samsunspor, Bolusporu 1 gol atarak öne geçti!
TFF'den flaş açıklama! Lig'in 2'inci yarısında 'hükmen yenilgi' kararı uygulanacak
TFF'den flaş açıklama! Lig'in 2'inci yarısında 'hükmen yenilgi' kararı uygulanacak
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek 9 oyuncuyla ilgili karar verildi
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek 9 oyuncuyla ilgili karar verildi
Kırmızı-beyazlı kulübün Teknik Direktörü: “Çıkış yapmamız gerekiyor.”
Kırmızı-beyazlı kulübün Teknik Direktörü: “Çıkış yapmamız gerekiyor.”
Koordinatör Murat Yılmaz: Sporcularımızın hocalarına, ailelerine ve kulübümüzün yönetimine yaşattıkları bu gurur için teşekkür ederiz.
Koordinatör Murat Yılmaz: Sporcularımızın hocalarına, ailelerine ve kulübümüzün yönetimine yaşattıkları bu gurur için teşekkür ederiz.
Son dakika: Adil Rami, Fenerbahçe'de neden forma giyemediğini açıkladı! Ersun Yanal ile arasında geçen diyalog herkesi şok etti!
Son dakika: Adil Rami, Fenerbahçe'de neden forma giyemediğini açıkladı! Ersun Yanal ile arasında geçen diyalog herkesi şok etti!

Popüler Haberler

TV'de bugün hangi maçlar var? 22 Aralık 2020 Salı Canlı futbol maç programı
Kredi sicil affı kimleri kapsıyor? 2020 Kredi sicil affı başvurusu nasıl yapılır?
Estetik yanak dolgu fiyatları ve çeşitleri 2020
Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli, kaç yaşında?
50.000 tl ayda kaç lira faiz getirir? Bankaların mevduat faiz oranları
Fox TV canlı yayın akışı 22 Aralık 2020 Salı Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı ne? Hakan Bulut oynadığı diziler
100.000 tl peşin para ile hangi araba alınır? 2020
İstenmeyen sms iptal etme işlemleri nelerdir? istenmeyen sms engelleme 2020
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2020
Oyun bağımlılığı günümüzün gençleri tarafından oldukça yaygın bir hale gelmiş durumda! Kurtulmanın 10 yolu nedir?
İlksan doğum yardım ücreti ne kadardır, nasıl alınır? İlksan doğum yardım parası için gerekli belgeler
Günlük burç yorumları 8 Kasım Cuma - Astrolojik yıldız falınıza göre yaşamınızda neler karşınıza çıkacak?
Netflix Bir Başkadır dizisi nerede çekiliyor? Bir Başkadır konusu ve oyuncuları
Emekli olunca ne kadar maaş alabileceğim? E-devlet emekli maaşı sorgulama
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Telefon ile HGS bakiye sorgulama işlemleri 2020
Altın ne kadar oldu? 22 Aralık 2020 Salı Güncel altın fiyatları 22 Aralık 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Emanet dizisinde Kiraz karakterine Gülderen Güler hayat veriyor
30000 tl ye ikinci el hangi araba alınır? 2020
İhbar tazminatı ne zaman ödenir? İhbar tazminatı ne zaman hak edilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.