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TV'de bugün hangi maçlar var? 2 Aralık 2020 Çarşamba Canlı futbol maç programı

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen TV'de bugün hangi maçlar var? Canlı futbol maç programı haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 01.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

02 Aralık 2020 Çarşamba 00:20
TV'de bugün hangi maçlar var? 2 Aralık 2020 Çarşamba Canlı futbol maç programı
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok spor sever bugün yayınlanacak maçları 2 Aralık 2020 Çarşamba bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 2 Aralık 2020 Çarşamba Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın tv kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda  2 Aralık 2020 Çarşamba  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 2 Aralık Çarşamba 00:20 günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

2 Aralık 2020 Çarşamba​ Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

 
00:45 Moreirense vs Paços Ferreira Nesine.com
01:00 Chapecoense vs Cuiaba Nesine.com
01:15 River Plate vs Paranaense Nesine.com, S Sport
01:15 Union Santa Fe vs Bahia Nesine.com
01:15 Nautico vs Guarani Nesine.com
01:15 Santos vs LDU Quito Nesine.com
01:15 CRB vs CS Alagoano Nesine.com
01:15 AD Confiança vs Figueirense Nesine.com
02:30 Oriente Petrolero vs Royal Pari Nesine.com
03:30 Flamengo vs Racing Club Nesine.com, S Sport
05:30 Seattle Sounders vs Dallas Nesine.com
13:30 Altay vs Giresunspor beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor, beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor
18:00 Türk Telekom Basketbol Kulübü vs OGM Orman Spor Kulübü TİVİBU Spor 3
18:00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor vs Frutti Extra Bursaspor TİVİBU Spor 2
18:00 TOFAŞ Spor Kulübü vs Fethiye Belediye Basketbol Kulübü TİVİBU Spor 4
19:00 Charleroi vs Waasland Nesine.com
20:00 Lilleström vs KFUM Oslo Nesine.com
20:15 Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü vs Galatasaray TİVİBU Spor 2
20:15 Darüşşafaka Spor Kulübü vs Beşiktaş Sompo Sigorta TİVİBU Spor 3, TRT Spor 2
20:15 Servette vs Zürih Nesine.com
20:15 Lausanne Sports vs Vaduz Nesine.com
20:55 Krasnodar vs Rennes beIN SPORTS HD 2
20:55 İstanbul Başakşehir vs RB Leipzig beIN SPORTS HD 1
21:00 Winterthur vs Chiasso Nesine.com
22:45 Sheffield Çarşamba vs Reading beIN CONNECT
22:45 JL Bourg Basket vs Umana Reyer Venezia S Sport, S Sport 2
23:00 Ferencváros vs Barcelona beIN SPORTS MAX HD 2
23:00 Sevilla vs Chelsea beIN SPORTS HD 4
23:00 Borussia Dortmund vs Lazio beIN SPORTS HD 3
23:00 Club Brugge vs Zenit St. Petersburg beIN CONNECT
23:00 Man United vs Paris Saint-Germain beIN SPORTS HD 2
23:00 Juventus vs Dynamo Kiev beIN SPORTS MAX HD 1
23:15 Real Madrid Baloncesto vs CD Saski Baskonia Spor Smart


Son Güncelleme: 02.12.2020 00:20
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