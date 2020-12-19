İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne zaman başlayacağını açıkladı! Aşı ilk olarak kimlere yapılacak?
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne...
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz patladı
Son Dakika
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz...
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı! Yarıyıl tatili ve ikinci dönemle ilgili yeni gelişmeler neler?
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı...
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği tepkiyle gündem oldu
Son Dakika
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği...

TV'de bugün hangi maçlar var? 19 Aralık 2020 Cumartesi Canlı futbol maç programı

TV'de bugün hangi maçlar var? Canlı futbol maç programı haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 19 Aralık 2020 Cumartesi günü basına aktarılmaya devam ediyor. TV'de bugün hangi maçlar var? Canlı futbol maç programı haberi güncel ayrıntılarını Aralık 19 Cumartesi günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 17:47
TV'de bugün hangi maçlar var? 19 Aralık 2020 Cumartesi Canlı futbol maç programı
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 19 Aralık 2020 Cumartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 19 Aralık 2020 Cumartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 19 Aralık 2020 Cumartesi  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 19 Aralık 2020 Cumartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

19 Aralık 2020 Cumartesi Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽️ 04:00 | New Orleans Pelicans vs Milwaukee Bucks | S SPORT 
⚽️ 13:30 | Göztepe vs Hatayspor | beIN SPORTS HD 2 
⚽️ 13:30 | Bandırmaspor vs Ankaraspor | beIN SPORTS MAX HD 2, TRT Avaz 
⚽️ 13:30 | Ankara Keçiörengücü vs Balıkesirspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT SPOR 
⚽️ 15:00 | Braunschweig vs Greuther Fürth | S SPORT 2 
⚽️ 15:30 | Crystal Palace vs Liverpool | S SPORT 
⚽️ 15:30 | Norwich vs Cardiff City | beIN SPORTS MAX HD 2 
⚽️ 16:00 | Eskişehirspor vs Menemenspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT SPOR 
⚽️ 16:00 | Yeni Malatyaspor vs Kasımpaşa | beIN SPORTS HD 2 
⚽️ 16:00 | Trabzonspor vs Çaykur Rizespor | beIN SPORTS HD 1 
⚽️ 16:00 | Atl. Madrid vs Elche | SPOR SMART 
⚽️ 17:00 | Toulouse vs Le Havre | beIN SPORTS HD 4 
⚽️ 17:00 | Clermont vs Paris | beIN CONNECT 
⚽️ 17:00 | Fiorentina vs Hellas Verona | beIN SPORTS HD 3 
⚽️ 17:30 | RB Leipzig vs Köln | S SPORT 2 
⚽️ 18:00 | Southampton vs Manchester City | S SPORT 
⚽️ 18:00 | Rotherham United vs Derby County | beIN SPORTS MAX HD 2 
⚽️ 18:15 | Barcelona vs Valencia | SPOR SMART 
⚽️ 19:00 | Metz vs Lens | beIN SPORTS HD 4 
⚽️ 19:00 | Altay vs Akhisarspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT SPOR 
⚽️ 19:00 | Gaziantep FK vs Fenerbahçe | beIN SPORTS HD 1 
⚽️ 20:00 | Sampdoria vs Crotone | beIN SPORTS HD 3 
⚽️ 20:30 | Osasuna vs Villarreal | SPOR SMART 2 
⚽️ 20:30 | Levante vs Real Sociedad | SPOR SMART 
⚽️ 20:30 | Everton vs Arsenal | S SPORT 
⚽️ 20:30 | Bayer Leverkusen vs Bayen München | S SPORT 2 
⚽️ 21:00 | Marsilya vs Reims | beIN SPORTS HD 4 
⚽️ 22:45 | Parma vs Juventus | beIN SPORTS HD 3 
⚽️ 23:00 | Sevilla vs Valladolid | SPOR SMART 
⚽️ 23:00 | Nice vs Lyon | beIN SPORTS HD 4 
⚽️ 23:00 | Newcastle Utd vs Fulham | S SPORT 
⚽️ 23:30 | Sporting CP vs Farense | S SPORT 2


Son Güncelleme: 19.12.2020 17:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gözler Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında!
Gözler Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında!
Gaziantep FK, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı!
Gaziantep FK, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı!
Alex, Fenerbahçe'yi istiyor!
Alex, Fenerbahçe'yi istiyor!
Lionel Messi adım adım Manchester City'ye!
Lionel Messi adım adım Manchester City'ye!
Galatasaray'a Falco müjdesi!
Galatasaray'a Falco müjdesi!
Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 uzman erbaş alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 uzman erbaş alacak

Popüler Haberler

TV'de bugün hangi maçlar var? 19 Aralık 2020 Cumartesi Canlı futbol maç programı
Bankaların 18.000 TL 60 Ay vadeli uygun faizli kredi kampanyası ve başvuru şartları
Memur, İşçi, Emekli, Çalışan ve Öğrenci birikim hesapları olan herkesi ilgilendiriyor! 2020 Birikim yapanların destekleri artırılıyor!
2020 Kaymakamlık 500 ve 800 TL ihtiyaç yardımı için kimler başvuruda bulunabilirler?
İşsiz ve çalışmayana 3 bankadan acil 10 Bin TL nakit ihtiyaç kredisi
Vakıfbank 60 ay taksitli ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Kredi için gereken evraklar nelerdir? Aralık 2020
Banka ve kredi sicili bozuk olana kredi veren bankalar hangileridir?
2020 Aralık e-Devlet 1000 TL sosyal destek pandemi parası başvuru ve sorgulama
3003 nitelik kodu nedir? Personel alımı 3003 nitelik kodu özel şart anlamı
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme yazılı sınavında hangi sorular soruluyor?
Kanalların yayın akışları 27 Ağustos Salı - ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
MasterChef Evde profiterol nasıl yapılır? Evde profiterol tarifi ve yapımı
Yargı paketine mahkumlara af ve ceza indirimi olacak mı? Genel af konusunda son gelişmeler neler?
Survivor Aycan Yanaç Derya Can’a ne küfür etti?
S Sport’tan İngiltere, Almanya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Çin liği yayınları anlaşması
Diş estetiği fiyatları ne kadar? 2020
Masumlar Apartmanı hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Araç nasıl kiralanır? Araç kiralarken nelere dikkat etmeliyiz?
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler
En Şık Benim programı TV8 başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları
Kredi çekeceklerin dikkatine; yeni faiz oranları sizi zarara uğratabilir! 19 Aralık güncel kredi faiz oranları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.