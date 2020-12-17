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TV'de bugün hangi maçlar var? 17 Aralık 2020 Perşembe Canlı futbol maç programı

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan TV'de bugün hangi maçlar var? Canlı futbol maç programı haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 17 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 02:05
TV'de bugün hangi maçlar var? 17 Aralık 2020 Perşembe Canlı futbol maç programı
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 17 Aralık 2020 Perşembe maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 17 Aralık 2020 Perşembe Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 17 Aralık 2020 Perşembe  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 17 Aralık 2020 Perşembe günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

17 Aralık 2020 Perşembe Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽️ 13:00 | BB Erzurumspor - Esenler Erok | A Spor

⚽️ 14:00 | Gaziantep FK - Kocaelispor | A Spor

⚽️ 16:00 | Alanyaspor - Adanaspor | A Spor

⚽️ 16:30 | PSG (K) - Gonik Leczna (K) | beIN Sports 4

⚽️ 18:15 | Trabzonspor - Adana Demirspor | A Spor

⚽️ 20:30 | Derby County - Swansea | beIN Sports MAX 1

⚽️ 20:30 | Juventus - Atalanta | beIN Sports 4

⚽️ 20:30 | Schalke 04 - Freiburg | S Sport 2

⚽️ 21:00 | Dijon - Lille | beIN Sports 2

⚽️ 21:00 | Nimes - Nice | beIN Sports MAX 2

⚽️ 21:00 | Montpellier - Metz | beIN Connect

⚽️ 21:00 | Leicester City - Everton | S Sport

⚽️ 21:00 | Angers - Strasbourg | beIN Connect

⚽️ 21:00 | Fenerbahçe - Karacabey Birlikspor | A Spor

⚽️ 22:30 | Hoffenheim - RB Leipzig | Nesine.com

⚽️ 22:30 | Bayen Münih - Wolfsburg | S Sport 2

⚽️ 22:30 | Köln - Bayer Leverkusen | Nesine.com

⚽️ 22:45 | Fiorentina - Sassuolo | beIN Connect

⚽️ 22:45 | Parma - Cagliari | beIN Connect

⚽️ 22:45 | Inter - Napoli | beIN Sports 4

⚽️ 22:45 | Spezia - Bologna | Nesine.com

⚽️ 22:45 | Hellas Verona - Sampdoria | beIN Connect

⚽️ 22:45 | Genoa - AC Milan | beIN Sports MAX 1

⚽️ 22:45 | Rennes - Marsilya | beIN Sports MAX 2

⚽️ 23:00 | Lyon - Brest | beIN Connect

⚽️ 23:00 | PSG - Lorient | beIN Sports 2

⚽️ 23:00 | Bordeaux - St. Etienne | beIN Connect

⚽️ 23:00 | Barcelona - Real Sociedad | Spor Smart

⚽️ 23:00 | Liverpool - Tottenham Hotspur | S Sport

⚽️ 23:00 | Monaco - Lens | beIN Connect

⚽️ 23:00 | Reading - Norwich | beIN Connect



Son Güncelleme: 17.12.2020 02:05
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