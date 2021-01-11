İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

TV'de bugün hangi maçlar var? 11 Ocak 2021 Pazartesi Canlı futbol maç programı

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan TV'de bugün hangi maçlar var? Canlı futbol maç programı haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 11 Ocak 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 17:56
TV'de bugün hangi maçlar var? 11 Ocak 2021 Pazartesi Canlı futbol maç programı
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 11 Ocak 2021 Pazartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 11 Ocak 2021 Pazartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 11 Ocak 2021 Pazartesi tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 11 Ocak 2021 Pazartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

11 Ocak 2021 Pazartesi günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

11 Ocak 2021 Pazartesi TV'de bugünün maç programı...

⚽ 16:00 | BB Erzurumspor - Fenerbahçe | beIN SPORTS HD 1

⚽ 19:00 | Akhisarspor - Adanaspor | beIN SPORTS MAX HD 1

⚽ 19:00 | Alanyaspor - Kasımpaşa | beIN SPORTS HD 1

⚽ 21:00 | Elche - Getafe | Spor Smart

⚽ 22:45 | Caen - Toulouse | beIN SPORTS HD 4

⚽ 22:45 | Spezia - Sampdoria | beIN SPORTS HD 3

⚽ 22:45 | Celtic - Hibenian | TİVİBU SPOR 2

⚽ 23:00 | Huesca - Real Betis | Spor Smart

⚽ 23:00 | Stockport County - West Ham | TİVİBU SPOR 3



Son Güncelleme: 11.01.2021 17:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizlispor: Artık yeter! 2 puanımız çalınmıştır!
Denizlispor: Artık yeter! 2 puanımız çalınmıştır!
Gaziantep FK'da Sumudica devri sona erdi!
Gaziantep FK'da Sumudica devri sona erdi!
Hatayspor'lu Boupendza son 4 maçta 9 gole imza attı
Hatayspor'lu Boupendza son 4 maçta 9 gole imza attı
Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil, Fenerbahçe transferine göz kırptı!
Mesut Özil'in ağabeyi Mutlu Özil, Fenerbahçe transferine göz kırptı!
Beşiktaş, Hatayspor deplasmanından bir puanla ayrıldı: Hatayspor 2-2 Beşiktaş
Beşiktaş, Hatayspor deplasmanından bir puanla ayrıldı: Hatayspor 2-2 Beşiktaş
Başkent ekibi evinde kayıp! MKE Ankaragücü 1-2 Başakşehir
Başkent ekibi evinde kayıp! MKE Ankaragücü 1-2 Başakşehir

Popüler Haberler

TV'de bugün hangi maçlar var? 11 Ocak 2021 Pazartesi Canlı futbol maç programı
Survivor 2021 kim diskalifiye oldu? Yarışmadan elenen ve veda eden isim kim oldu?
2021 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? SGK rapor sorgulama işlemleri
Akrep dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Tuncay Yılmaz Keçeli ve Memduha Keçeli kimdir?
Egemen Babil dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Ozan Güven yok mu, neden veda etti?
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı nedir? Gözde Gürkan nereli, yaşı kaç?
2021 engelli aylığı ne kadar oldu? Engelli maaşına gelen zam oranı
İŞKUR evde yapılabilecek iş nasıl bulunur? İŞKUR evde ek iş veriyor mu?
Dünya Affetme Günü nedir? 11 Ocak Dünya Affetme Günü tarihi ve mesajları
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Cumartesi kargolar dağıtım yapıyor mu?
26 Mayıs 2019 Pazar Reyting Sonuçları - Fox Ana Haber, Zengin ve Yoksul, Savaşçı, Kardeş Çocukları Arasında En Çok İzlenen
Doğa Koleji Öğretmenlerinin maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?
Seksenler yeni sezon 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Öğretmenlerin ek ders ücretleri kar tatilinde ödenir mi?
Muhtasar vergilerinde SGK e-Bildirge verme süresi belli oldu 2021
Maraşlı dizisindeki Savaş karakteri kimdir? Saygın Soysal nereli, yaşı kaç?
e-Devlet şahıs ödemesi banka hesabı tanımlamaları nasıl yapılır? Şahıs ödemeleri ne zaman yatırılır?
AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Aöf online final sınav tarihleri belli oldu mu?
Exxen Vahşi Şeyler dizi konusu ve oyuncuları
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana programına başvuru nasıl yapılır? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru adresi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.