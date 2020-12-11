İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...

TV'de bugün hangi maçlar var? 11 Aralık 2020 Cuma Canlı futbol maç programı

Aralık 11 Cuma günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen TV'de bugün hangi maçlar var? Canlı futbol maç programı haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 21:04
TV'de bugün hangi maçlar var? 11 Aralık 2020 Cuma Canlı futbol maç programı
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 11 Aralık Cuma maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 11 Aralık Cuma Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 11 Aralık  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 10 Aralık Perşembe günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

10 Aralık Perşembe Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

 ⚽ 19:00 | Kasımpaşa – Denizlispor | beIN Sports 1

 

⚽ 17:00 | Dubai - Al Dhafra | Bilyoner TV

 

⚽ 19:00 | Khimki - Arsenal Tula | Bilyoner TV

 

⚽ 20:30 | Bochum - Paderbon | Bilyoner TV, S Sport 2

 

⚽ 20:30 | Sandhausen - Greuther Fürth | Bilyoner TV

 

⚽ 21:00 | Luga - Ponferradina | Youtube, Bilyoner TV

 

⚽ 21:00 | Venezia - Monza | Bilyoner TV

 

⚽ 22:30 | Operario - Sompaio Correa | Bilyoner TV

 

⚽ 22:45 | Wolfsburg - E.Frankfurt | Bilyoner TV, S Sport 2, S Sport Plus

 

⚽ 22:45 | Sassuolo - Benevento | beIN Sports MAX 2

 

⚽ 23:00 |  St. Etienne - Angers| Bilyoner TV, beIN Sports, beIN Connect

 

⚽ 23:00 | Leeds United - West Ham | S Sport Plus, İdman TV

 

⚽ 23:00 | Valladolid - Osasuna | Bilyoner TV,  CBC Sport,Spor Smart

 

⚽ 23:00 | Real Oviedo - Tenerife | Bilyoner TV, La Liga 123 Youtube

 

⚽ 23:00 | Chievo - Reggina | Bilyoner TV

 

 

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 21:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında galibiyete koştu
Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında galibiyete koştu
Romalı yıldız stoper çubuklu formayı giymeye hazır olduğunu açıkladı!
Romalı yıldız stoper çubuklu formayı giymeye hazır olduğunu açıkladı!
Başakşehir'den buruk veda
Başakşehir'den buruk veda
TFF, Süper Lig ve PTT 1. Lig maçlarında ırkçılık karşıtı pankartların kullanılacağını açıkladı
TFF, Süper Lig ve PTT 1. Lig maçlarında ırkçılık karşıtı pankartların kullanılacağını açıkladı
PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapıldı! Maç Durdu
PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapıldı! Maç Durdu
Roma'nın yıldız stoperi Juan Jesus'tan Fenerbahçe transferi açıklaması!
Roma'nın yıldız stoperi Juan Jesus'tan Fenerbahçe transferi açıklaması!

Popüler Haberler

TV'de bugün hangi maçlar var? 11 Aralık 2020 Cuma Canlı futbol maç programı
Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 12 - 13 Aralık hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri
Hafta sonu tekel bayileri kapalı mı, kapanacak mı, alkol satışı var mı? Alkol satışı hangi tarihlerde yasak?
Çocukluk dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Çocukluk devam eder mi?
Bebeğin göz rengi neye göre belirlenir? Bebekler kaç aylıkken göz rengi belli olur?
Akrep dizisi oyuncuları kim kimdir?
Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek'in hayatı!
Akrep dizisi Hacer karakteri kimdir? Demet Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
2020 STS Eczacılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akrep dizisi Merve kimdir? Gerçek adı ne? Müge Su Şahin oynadığı diziler
İşsizlik maaşı hangi durumlarda kesilir?
İncir Ağacı dizisi beğenildi mi? Dizi reytingleri nasıl? Dizi izlendi mi?
Gelinim Mutfakta Kıymalı mantarlı krep kulesi nasıl yapılır? Kıymalı mantarlı krep kulesi malzemeleri ve tarifi
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel şiirler
Nöbetçi noter listesi 19 Ocak 2020 Pazar listesi belirlendi! İl İl TNB Nöbetçi noterleri sorgulama ve çalışma saatleri
1999 Yılı öncesi işe girişliler için erken emeklilik şartları nelerdir?
Kırmızı Oda Alya, Melisa Sözen diziden neden ayrıldı?
Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisi İpek kimdir? Gerçek adı nedir? Esila Umut nereli, yaşı kaç?
Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep dizi çekim yerleri
Akrep dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Star Tv Akrep dizisi nerede çekiliyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.