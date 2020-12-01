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TV'de bugün hangi maçlar var? 1 Aralık 2020 Salı Canlı futbol maç programı

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen TV'de bugün hangi maçlar var? Canlı futbol maç programı haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 01.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

01 Aralık 2020 Salı 21:35
TV'de bugün hangi maçlar var? 1 Aralık 2020 Salı Canlı futbol maç programı
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok spor sever bugün yayınlanacak maçları 1 Aralık 2020 Salı bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 1 Aralık 2020 Salı Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın tv kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda  1 Aralık 2020 Salı  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 1 Aralık Salı 21:35 günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

1 Aralık 2020 Salı​ Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

13:30 TRT Spor Menemenspor - Ankaraspor (Futbol)
20:55 BeIN Sports 1 Shakhtar Donetsk - Real Madrid (Futbol)
20:55 BeIN Sports 2 Lokomotiv Moscow - Salzburg (Futbol)
21:00 BeIN Sports 4 Le Havre - Auxerre (Futbol)
21:00 BeIN MAX1 Paris FC - Sochaux (Futbol)
23:00 BeIN Sports 1 Atletico Madrid - Bayen München (Futbol)
23:00 BeIN Sports 2 Liverpool - Ajax (Futbol)
23:00 BeIN MAX1 Mönchengladbach - Inter (Futbol)
23:00 BeIN Sports 4 Porto - Manchester City (Futbol)


Son Güncelleme: 01.12.2020 21:35
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