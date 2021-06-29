TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 29 Haziran 2021 Salı

Liglerin bitmesinin ardından Milli takımların Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıkları devam etmektedir. Peki yakın zamanda hangi takımların maçları var? Bu maçlar ne zaman? Kimin maçı var? Bugün maç var mı? Maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? gibi soruların cevaplarını haberimizde yer verdik.

Hazırlanan yeni fikstür sonrasında hemen hemen her gün ülkemizde ve birçok ülkede heyecan dolu futbol müsabakaları oynanmaya başladı. Futbol tutkunları heyecan dolu maçları takip etmek için bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? gibi soruları araştırmaya başladı. Spor ekranında 29 Haziran 2021 Salı bugün ne var, beIN Sports, S Sports ve Tivibu’da hangi maçlar var?

Futbolun mabedi ve en üst düzey futbolun oynandığı Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de hemen hemen her gün heyecanlı dolu karşılaşmalar milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Liglerin sonuna yaklaşırken, şampiyonluk mücadelelerini kaçırmamak adına TV’de bugün hangi maçlar var 29 Haziran 2021 Salı soruları en çok araştırılan soruların başında geliyor.

TV’de Futbol – TV’de canlı yayınları, Futbol maçı hangi kanalda?

Ülkemizde dünyanın birçok ligi yayıncı kuruluşlar tarafından futbol tutkunlarının beğenisini sunuluyor. Salgın sürecinde evde kalınması gereken bugünlerde insanlar vakit geçirmek için heyecan dolu futbol karşılaşmalarını gün ve gün takip etmektedir.. Ülkemizde Avrupa’nın en önemli liglerinin maçları farklı kanallar üzerinden yayınlanıyor. Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports bünyesi içerisinde Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi gibi maçlar ekranlara getiriliyor. Ayrıca Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart gibi spor kanallarında İspanya, İtalya, Fransa gibi liglerinde maçları yayınlanıyor.

Futbol severler bu kanallar üzerinden yayınlanan 29 Haziran 2021 Salı tarihli maçların programını, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlandığını araştırıyor. 29 Haziran 2021 Salı bugün hangi kanalda, hangi maçlar var ve bugün televizyonda hangi maçlar canlı olarak veriliyor sorusu intenette en çok aratılan sorulardan biri oldu. 29 Haziran 2021 önemli maçlarının listesini sizler için hazırladık.

29 Haziran 2021 Salı Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

29 Haziran günü yayınlanacak maçlar şöyle:

09:00

Capalaba - Sunshine Coast

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV

09:00

Sydney Olympic - Manly Utd

Avustralya NPL NSW

Bilyoner TV

10:00

Azul Claro Numazu - Nagano

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV

10:05

Melboune City - Sydney FC

Avustralya A Ligi Play-Off Final

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

11:00

Brisbane U21 - Easten Suburbs

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV

12:00

Tokushima - Yokohama Marinos

Japonya J.League

Bilyoner TV

12:00

Yokohama FC - Shimizu S Pulse

Japonya J.League

Bilyoner TV

12:00

Kofu - Kusatsu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:30

Tampines - Albirex Niigata

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

12:30

Kashima Antlers - Sapporo

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Shonan Bellmar - Kashiwa Reysol

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Tokyo - Oita

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Urawa - Avispa Fukuoka

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Machida - Ehime

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Renofa Yamaguchi - Omiya Ardija

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Gifu - Kagoshima Utd

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Port FC - Guangzhou

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD

15:00

Zalgiris Vilnius - Nevezis Kedainiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

16:00

Fredrikstad - Grorud

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

KFUM Oslo - Strommen

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Sandnes - Jerv

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Sogndal - Asane

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Start - Bryne

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Stjordals Blink - Ranheim

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Ull Kisa - Aalesund

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Isloch Minsk - FC Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

16:00

Schalke 04 - Hambon 07

Hazırlık Maçı

Schalke 04 Youtube

16:30

Samtredia - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV

16:30

BW Lohne - Werder Bremen

Hazırlık Maçı

Werder Bremen Youtube

17:00

Juventude - Flamengo

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

17:00

Banga - Dziugas Telsiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

17:00

C Osaka - Kitchee

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor SmartSmart Spor HD

18:00

Galatasaray - Dinamo Bükreş

Hazırlık Maçı

GS TV, Galatasaray Youtube

18:00

Rukh Brest - Slutsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:30

Lokomotif Tiflis - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV

19:00

Hollanda - Çekya

UEFA Euro 2020 Son 16

TRT 1, İçtimai TV

19:00

Dinamo Batum - Shukura Kobuleti

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV

19:00

Bodo Glimt - Stabaek

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Hafnarfjordur - Akureyri

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

19:30

Torpedo Kutaisi - Dinamo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV

20:00

BATE Borisov - Zhodino

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

22:00

Belçika - Portekiz

UEFA Euro 2020 Son 16

TRT 1, Idman TV

22:00

JS Kabylie - Cotonsport

Afrika Konfederasyonlar Kupası Yarı Final

Bilyoner TV

22:00

Raja Casablanca - Pyramids

Afrika Konfederasyonlar Kupası Yarı Final

Bilyoner TV

22:00

Fluminense - Corinthians

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

22:15

Kopavogur - Breidablik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

22:15

Valur - Fylkir

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

22:30

Atlanta United - NY Red Bulls

MLS

Bilyoner TV

23:30

Tacoma Defiance - LA Galaxy 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

Futbol maçları ne zaman, saat kaçta?

Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig’de bugün hangi maçların saat, kaçta ve hangi kanallarda yayınladığını yukarıdaki listeden bulabilirsiniz. Bugün TV’de 29 Haziran 2021 Salı tarihli maçlar ile heyecan dolu futbol müsabakaları futbol severleri bekliyor.

2021 Liglere göre futbol yayın hakları

Ülkemizde dünyanın önemli ligleri, Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig maçlarının yayıncı kuruluşları değişiklik gösteriyor. Ülkemizde Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi önemli futbol ülkelerinin maçları farklı spor kanalları üzerinden ekranlara getiriliyor.

Almanya Bundesliga maçları, S SPort 2 ve S Sport Plus ile İdman TV'den canlı yayınlanmaktadır.

Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 maçları, beIN Sports kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

İngiltere Premier Lig maçları, S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ile İdman TV'den canlı yayınlanmaktadır.

İtalya Serie A maçları, beIN Sports kanalları ile CBC Sport'tan canlı yayınlanmaktadır.

Rusya Premier Lig maçları, Rusya Premier Lig resmi Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçları, beIN Sports kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, beIN Sports kanallarından ve CBC Sport'dan canlı yayınlanmaktadır.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları, A Spor, a2, A Haber ve ATV kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

UEFA Euro 2020 Eleme maçları (Türkiye maçları dışındakiler), S Sport, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanmaktadır.

Türkiye Futbol A Milli Takımı'nın maçları, TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanmaktadır.

Belçika Pro League, Portekiz Liga NOS, Hollanda Ligi Eredivisie, Çin Süper Ligi, MLS ve Almanya Bundesliga 2, S Sport Plus'tan canlı yayınlanmaktadır.

İspanya La Liga'nın 2019-20 sezonu Türkiye yayıncısı henüz belli olmamıştır. İspanya La Liga 2 ise La Liga'nın resmi Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.

TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig maçlarının tek bir yayıncısı bulunmamaktadır. Kulüplerin anlaştıkları herhangi bir kanaldan maç yayını yapılabilmektedir.

Futbol tarihçesi

Dünyanın en büyük ve en çok izleyiciye sahip spor organizasyonlarının başında futbol geliyor. Futbol oldukça eski bir tarihe dayanmakta olup, ilk olarak nerede oynanmaya başlandığı konusunda birçok rivayet bulunmaktadır.

Futbolun kesin olarak nerede ve ne zaman ortaya çıktığı yapılan kazı çalışmalarından elde edilen ipuçlarına bakıldığında sürecin Sümerlere kadar uzandığı görülüyor. Bununla birlikte Çin’de askerlerinde çok uzun yıllar önce top oynadığı da söylenmektedir. Söylenenlere göre askerler yere iki direk dikmiş ve topu bu direğin arasından geçirmeye çalışmıştır. Askerlerin bunu idman için yaptıkları da iddialar arasında yer alıyor.

Öte yandan eski Türklerde de futbola benzeyen oyunların olduğu söyleniyor. Divan-ı Lügat’it Türk eserinde buna dair ipuçları da bulunmaktadır. Eski Mısır Medeniyetlerinde de futbolun oynandığı duvar resimlerinde görülmektedir. Yunanlı şair Hemeros Odissea eserinde top oynayan kişilerden bahsetmektedir. Tüm bu verilere bakıldığında futbolun temelinin 12.yy kadar ulaştığı görülüyor.

Ancak moden anlamda futbolun ülkesi İngiltere olarak biliniyor. İngiltere’de futbol işçi sınıfının eğlence amacı olarak ortaya çıkmış ve çok sevilmiş. Bu kadar sevilen bir oyun dönemin kralı tarafından yasaklanmıştı. Ancak ilerleyen süreçte insanların futbola olan bağımlığı devam etmiş ve yasak kaldırılmıştır.

İngiltere’nin ardından İtalya’da da Giiyoca Del Calcio yani tepmek, tekmelemek anlamında futbol oynanmaya başlamış. İtalya’da da çok sevilen oyunun günümüz futboluna en yakın önek olduğu da söyleniyor.

1583 yılında İngiltere’de futbol yasağı kaldırılıştır. Ardından bazı kurallar ile oyun yeniden oynanmaya başlamıştır. Bu kuralların içerisinde çok sert oynanan oyunu yumuşatan ve hakemle bu kurallara uyulması sağlanmıştır. Faul kuralının da bu dönemde ortaya çıktığı bilinmektedir. 1800’lü yılların ortalarına gelindiği ise futbol çok fazla ayrıntıya sahip 11 kişilik takımlarla oynanan bir oyun olarak popülaritesini daha da arttırmıştır. İlerleyen yıllarda ise günümüzün köklü kulüpleri kurulmuştur. Bilinen ilk futbol kulübü 1857 yılında kurulan Sheffield Club’tır. 1963 yılında ise İngiliz Futbol Birliği kurularak moden futbolun temeli atılmıştır. Dünyada kurulan ilk milli federasyonda FA olmuştur. Ülkemizde ise futbol 1900’lü yılların başında oynanmaya başlamıştır. Bu yıllarda ülkenin en büyük üç futbol kulübü Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kurulmuştur.