TV'de bugün hangi maç hangi kanalda? 21 Mart 2021 Pazar

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmektedir. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları maç var mı? Bugün hangi maçlar var? şeklinde aramaya başladı! Spor ekranında bugün ne var? BeINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 21 Mart 2021 Pazar

TV'de bugün yayın akışı ile canlı maçlar hangi kanalda yayınlanacak sorusuna cevap bulabilirsiniz. Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik. TV’de Canlı Futbol yayınları listemiz ile artık maç kaçırmayacaksınız.

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık.

TV'de Futbol - TV'de Canlı Futbol Yayınları, Futbol Maçı Hangi Kanalda?

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 21 Mart 2021 Pazar Maç günü BeINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

21 Mart 2021 Pazar Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

21 Mart 2021 Pazar TV'de hangi maçlar var? TV Rehberi ve Yayın Akışı

13:30

İstanbulspor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

13:30

Ümraniyespor - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz Bein Sports Max 2

13:30

Gençlerbirliği - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

14:00

Spartak Moskova 2 - Alania Vladikavkaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

14:00

Omsk - Volgar Astrakhan

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

14:00

Energetik BGU - Shakhtyor Soligorsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

14:00

Kauno Zalgiris - Riteriai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

15:00

Tekstilshtik - Neftekhimik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

15:00

Dinamo Bryansk - Samara

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

15:00

Metz - Rennes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3 Bilyoner TV

15:00

Chertanovo - Yaroslavl

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

15:00

Hamburg - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

15:00

Braunschweig - Darmstadt 98

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

15:00

Erzgebirge Aue - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

15:15

Bounemouth - Southampton

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 3 Bilyoner TV

15:30

Brentford - Nottingham Forest

İngiltere Championship

Bein Sports Max 2 Bilyoner TV

16:00

Vicenza - Pescara

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Y.Malatyaspor - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Göztepe - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Nizhny Novgorod - Torpedo Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

16:00

FK Chayka - Baltika

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

16:00

FK Panevezys - Banga

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

16:00

Eskişehirspor - Adana Demirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

16:00

Reggiana - Cosenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Pordenone - Pisa

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Frosinone - Lecce

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Empoli - Virtus Entella

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Athletic Bilbao - Eibar

İspanya La Liga

Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV

16:00

Pribram - Bno

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

16:00

FC Vitebsk - Dinamo Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

16:45

Al Dhafra - Dubai

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

16:45

Al Ittihad - Khorfakkan

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00

Amiens - Troyes

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

17:00

Slaven Belupo - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00

Hacken - Vasteraas

İsveç Kupası Yarı Final

Bilyoner TV

17:00

Crotone - Bologna

İtalya Serie A

Bein Sports 3 Bilyoner TV

17:00

Slask Wroclaw - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

17:30

Köln - B.Dortmund

Almanya Bundesliga

A Spor S Sport Plus Bilyoner TV

17:30

Werder Bremen - Wolfsburg

Almanya Bundesliga

S Sport Plus Bilyoner TV

17:30

E.Frankfurt - Union Berlin

Almanya Bundesliga

Bilyoner TV

17:30

Bayen Münih - Stuttgart

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

18:00

Monza - Venezia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:00

Sabadell - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

18:00

St.Johnstone - Ross Country

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Livingston - Hibenian

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Kilmanock - Motherwell

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Hamilton - St.Mirren

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Dundee United - Aberdeen

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

18:00

Dunfermline - Inveness

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Ayr - Raith

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Arbroath - Hearts

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:00

Watford - Birmingham

İngiltere Championship

Bein Sports 2 Bilyoner TV

18:00

Bansley - Sheffield W.

İngiltere Championship

Bein Sports Max 2 Bilyoner TV

18:00

Karvina - Sigma Olomouc

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

18:00

Brest - BATE Borisov

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:00

Morton - Queen of South

İskoçya Championship

Bilyoner TV

18:15

Waasland Beveren - St.Truiden

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4 Bilyoner TV

18:15

Celta Vigo - Real Madrid

İspanya La Liga

D Smart Youtube S Sport Plus Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV

18:30

Santa Clara - Tondela

Portekiz Liga NOS

18:30

Bilyoner TV

Fortuna Sittard - Utrecht

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

18:30

Paços Ferreira - Moreirense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

19:00

LASK - Salzburg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

19:00

Nice - Marsilya

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4 Bilyoner TV

19:00

Nitra - Pohronie

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00

Ruzomberok - Michalovce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00

Senica - SKF Sered

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00

Zlate Moravce - AS Trencin

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00

Samsunspor - Giresunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:00

Trabzonspor - Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:05

Hajduk Split - Sibenik

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:15

Bani Yas - Hatta

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:15

Al Wasl - Al Sharjah

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

19:30

Rakow Czestochowa - Gonik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:30

Slovan Bratislava - Zilina

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

20:00

Zalgiris Vilnius - Hegelmann Litauen

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

20:00

Spal - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00

Patronato - Huracan

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

20:00

FC Minsk - Rukh Brest

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

20:00

Spezia - Cagliari

İtalya Serie A

Bein Sports 3 Bilyoner TV

20:00

Gimnasia - Atletico Tucuman

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

20:15

Arges - Ac. Clinceni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

20:15

FC Lausanne - St.Gallen

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

20:15

Mallorca - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

20:30

Schalke 04 - Monchengladbach

Almanya Bundesliga

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

20:30

KAS Eupen - Kortrijk

Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:30

Mouscron - Oostende

Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:30

Jablonec - Slovan Liberec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:30

Swansea - Cardiff City

İngiltere Championship

Bein Sports Max 2 Bilyoner TV

20:30

Everton - Manchester City

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 3 Bilyoner TV

20:30

Huesca - Osasuna

İspanya La Liga

Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV

21:00

Portimonense - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus Bilyoner TV

22:00

Lech Poznan - Jagiellonia

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

22:00

Pau - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00

Feyenoord - FC Emmen

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 4 Bilyoner TV

22:00

Valenciennes - Auxerre

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00

Le Havre - Sochaux

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00

Paris FC - Grenoble

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00

Niort - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

22:00

Nancy - Clermont

Fransa Ligue 2

Bein Sports 3 Bilyoner TV

22:00

Guingamp - Rodez

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00

Chateauroux - Caen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:30

Leganes - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:30

Lugano - Basel

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

22:30

Plt. Lasi - Dinamo Bucuresti

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

22:45

Inter - Sassuolo

İtalya Serie A Ertelendi

Yayın Yok

22:45

Beerschot - Charleroi

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:45

Lierse - Lommel

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

23:00

RKC Waalwijk - Groningen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

23:00

Brighton - Newcastle

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

23:00

Valladolid - Sevilla

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

23:00

Espanyol - UD Logrones

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

23:30

Sporting Lisbon - Guimaraes

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus Bilyoner TV

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