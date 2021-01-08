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TV'de 8 Ocak 2021 Cuma hangi maç hangi kanalda?

TV'de hangi maç hangi kanalda? ile ilgili yeni ayrıntılar 8 Ocak 2021 Cuma tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 8 Ocak 2021 gününe ait TV'de hangi maç hangi kanalda? hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 07:08
TV'de 8 Ocak 2021 Cuma hangi maç hangi kanalda?
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 8 Ocak 2021 Cuma maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 8 Ocak 2021 Cuma Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 8 Ocak 2021 Cuma tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 8 Ocak 2021 Cuma günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

8 Ocak 2021 Cuma günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

8 Ocak 2021 Cuma TV'de bugünün maç programı...

⚽ 01:15 | Boca Juniors vs Santos | S Sport 2

⚽ 03:30 | Miami Heat vs Boston Celtics | S Sport

⚽ 16:00 | Ankaraspor vs Adanaspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT SPOR

⚽ 19:00 | İstanbulspor vs Balıkesirspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT SPOR

⚽ 19:00 | Fenerbahçe vs Alanyaspor | beIN SPORTS HD 1

⚽ 21:30 | CD Nacional vs Sporting Lisbon | S Sport



Son Güncelleme: 08.01.2021 07:08
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