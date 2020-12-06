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TV'de 6 Aralık 2020 Pazar hangi maç hangi kanalda?

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan TV'de hangi maç hangi kanalda? ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 6 Aralık 2020 Pazar gününde yayınlanan haberimizde TV'de hangi maç hangi kanalda? hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

06 Aralık 2020 Pazar 01:30
TV'de 6 Aralık 2020 Pazar hangi maç hangi kanalda?
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok spor sever bugün yayınlanacak maçları 6 Aralık 2020 Pazar bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 6 Aralık 2020 Pazar Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın tv kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda  6 Aralık 2020 Pazar  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 6 Aralık Pazar 01:30 günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

6 Aralık 2020 Pazar​ Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

⚽️ 13:30 | Giresunspor vs Eskişehirspor | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor

⚽️ 13:30 | Göztepe vs Kayserispor | beIN SPORTS HD 2

⚽️ 13:30 | Gençlerbirliği vs Alanyaspor | beIN SPORTS HD 1

⚽️ 15:00 | Hamburg vs Hannover 96 | S Sport 2

⚽️ 15:30 | Reading vs Nottingham Forest | beIN SPORTS HD 4

⚽️ 15:30 | Bunley vs Everton | S Sport

⚽️ 16:00 | Konyaspor vs BB Erzurumspor | beIN SPORTS HD 2

⚽️ 16:00 | Levante vs Getafe | Spor Smart

⚽️ 16:00 | Menemenspor vs Bandırmaspor | beIN SPORTS MAX HD 2

⚽️ 16:00 | Boluspor vs Altay | beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor

⚽️ 16:00 | Yeni Malatyaspor vs İstanbul Başakşehir | beIN SPORTS HD 1

⚽️ 17:00 | Spezia vs Lazio | beIN SPORTS HD 3

⚽️ 17:00 | Troyes vs Paris | beIN CONNECT

⚽️ 17:30 | Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund | S Sport 2

⚽️ 17:30 | Freiburg vs Mönchengladbach | S Sport 2

⚽️ 18:00 | Coventry City vs Rotherham United | beIN SPORTS MAX HD 2

⚽️ 18:00 | Manchester City vs Fulham | S Sport

⚽️ 18:15 | Sevilla vs Real Madrid | Spor Smart

⚽️ 19:00 | Galatasaray vs Hatayspor | beIN SPORTS HD 1

⚽️ 19:00 | Rennes vs Lens | beIN SPORTS HD 4

⚽️ 20:00 | Juventus vs Torino | beIN SPORTS HD 3

⚽️ 20:30 | West Ham vs Man United | S Sport

⚽️ 20:30 | Bayen München vs RB Leipzig | S Sport 2

⚽️ 20:30 | Atl. Madrid vs Valladolid | Spor Smart

⚽️ 22:45 | Inter vs Bologna | beIN SPORTS HD 3

⚽️ 23:00 | Chelsea vs Leeds United | S Sport

⚽️ 23:00 | Montpellier vs Paris Saint-Germain | beIN SPORTS HD 4

⚽️ 23:00 | Cadiz vs Barcelona | Spor Smart

⚽️ 23:30 | Porto vs Tondela | S Sport 2



Son Güncelleme: 06.12.2020 01:30
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