TV'de 31 Aralık 2020 Perşembe hangi maç hangi kanalda?

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 31 Aralık 2020 Perşembe maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 31 Aralık 2020 Perşembe Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…
Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 31 Aralık 2020 Perşembe tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır.
Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 31 Aralık 2020 Perşembe günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.
31 Aralık 2020 Perşembe günü Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...
00:00
Guimaraes - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
01:15
Avai - CRB
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
01:20
Santa Fe - Lanus
Arjantin Copa Diego Maradona
Bilyoner TV
03:30
Cruzeiro - Cuiaba Esporte
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
04:15
LDU Quito - Barcelona Guayaquil
Ekvador Primera
Bilyoner TV
11:10
WS Wanderers - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4
13:00
Elazığspor - Pendikspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Osmaniyespor - Karşıyaka
TFF 3. Lig
Yayın Yok
13:00
Kocaelispor - Kömürspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Etimesgut Bld. - Sakaryaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:30
Tuzlaspor - Altay
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz Bein Sports Max 1
16:00
Adanaspor - Boluspor
Spor Toto 1. Lig
17:00
Galatasaray - Fenerbahçe
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Tivibu Spor
19:00
Granada - Valencia
İspanya La Liga
Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD
19:00
İstanbulspor - Adana Demirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
20:30
Brentford - Bounemouth
İngiltere Championship
Bein Sports 2
20:45
Fenerbahçe Beko - Asvel Villeurbanne
THY Euroleague
beIN Sports Haber
21:00
Tottenham - Fulham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
21:15
Atletico Madrid - Getafe
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD
21:15
Celta Vigo - Huesca
İspanya La Liga
Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82
22:45
St.Truiden - Beerschot
Belçika Pro League
Bilyoner TV
23:00
Juventude - Ponte Preta
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
23:00
Swansea - Reading
İngiltere Championship
Bein Sports 2
23:00
Newcastle - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
23:30
Elche - Real Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD