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TV'de 27 Aralık 2020 Pazar hangi maç hangi kanalda?

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan TV'de hangi maç hangi kanalda? haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 27.12.2020 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

27 Aralık 2020 Pazar 09:49
TV'de 27 Aralık 2020 Pazar hangi maç hangi kanalda?
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 26 Aralık Cumartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 27 Aralık 2020 Pazar Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 27 Aralık 2020 Pazar  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 27 Aralık 2020 Pazar günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

27 Aralık 2020 Pazar günü Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

27 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)

19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

28 Aralık Pazartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

 


Son Güncelleme: 27.12.2020 09:49
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